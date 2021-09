Apples neue Farben: Mitternacht und Polarstern im Vergleich zu Spacegrau und Silber

Warme Anmutung statt neutralem Silber



Die Farbpaletten von iPhone 13 (links) und iPhone 12

Quelle: Apple

Die Farbpaletten von iPhone 13 (links) und iPhone 12
Quelle: Apple

"Mitternacht" ist Schwarz mit einem leichten Blaustich

Beim iMac M1 griff Apples Designabteilung bereits tief in den Farbtopf und präsentierte eine Reihe von Tönen, welche es bislang in dieser Form nicht gab. Die Abkehr von einigen der seit Jahren gepflegten klassischen Farben setzt das Unternehmen nun auch beim iPhone 13 und der Apple Watch Series 7 sowie beim iPad mini fort. Zum neuen Trend gehören unter anderem ein Pastellton und ein überarbeitetes Schwarzgrau.Die beiden neuen Farben tragen die Namen "Polarstern" und "Mitternacht". Sie ersetzen bei einigen Geräten die bisher angebotenen Töne "Silber" und "Spacegrau". Das im Englischen als "Starlight" bezeichnete gebrochene Weiß ist für das iPhone 13 (ohne Pro), die Apple Watch Series 7 und das iPad mini 6 erhältlich. Es hat eine warme Anmutung und erinnert eher an einen Champagner-Ton als die bisher offerierten Silber und Weiß, denen es nachfolgt. Für den smarten Zeitmesser bietet Apple zudem eine Reihe von Watchbands an, welche das Unternehmen ebenfalls in die neue Farbe getaucht hat, etwa das Sportarmband und die "Solo Loops". Die weißen Armbänder verschwinden aus dem Sortiment. Die tatsächliche Wirkung des neuen Farbtons insbesondere auf der Rückseite des iPhone 13 lässt sich natürlich erst beurteilen, wenn in einer Woche die ersten Geräte ausgeliefert werden.Das gilt ebenfalls für "Mitternacht". Die neue Farbe ersetzt bei iPhone 13 (wiederum ohne Pro) das klassische Spacegrau, das beim iPad mini 6 sowie beim neuen iPad ohne Namenszusatz weiterhin verfügbar ist. Der im englischsprachigen Raum als "Midnight" bezeichnete Farbton weist Apples offiziellen Fotos zufolge einen Blaustich auf, wirkt also etwas dynamischer als das bisherige eher neutrale Schwarzgrau. Auch diese Farbe nimmt Apple bei etlichen neuen Armbändern für die Apple Watch Series 7 auf. Beim iPhone 13 Pro (Max) setzt Apple auf andere Töne, um die Smartphone-Flaggschiffe farblich von den günstigeren Modellen abzusetzen. Es gibt sie in Graphit, Gold, Silber und Sierrablau. Bis auf die Apple Watch Series 7 können alle neuen Geräte in Kürze im Apple Online Store bestellt werden, die Auslieferung beginnt am 24. September.