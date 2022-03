iPhone 13 Pro Max vs. Samsung Galaxy S22 Ultra: Kameras im Vergleichstest (mit Video)

iPhone 13 Pro Max und Galaxy S22 Ultra im Praxistest



Samsung-Gerät hat deutlich bessere Zoom-Fähigkeiten



Fazit der Tester: Im Alltagseinsatz auf Augenhöhe

Dreifach-Kamera, maximal 12 Megapixel, Dreifach-Zoom: Das ist – auf einen kurzen Nenner gebracht – die Foto- und Videoausstattung des iPhone 13 Pro Max. Samsung wirft beim neuen Galaxy S22 Ultra noch ein wenig mehr Gewicht in die Waagschale: Das Topmodell des südkoreanischen Unternehmens verfügt über vier Kameras, eine liefert bis zu 108 Megapixel, im Unterschied zu Apples Gerät sind zudem zwei Teleobjektive verbaut. Wenn es um die Qualität der Bilder geht, welche mit einem Smartphone aufgenommen werden, sind die reinen Hardware-Spezifikationen allerdings nur die halbe Miete – so beeindruckend sie im Einzelfall auch sein mögen.Am Ende zählt nämlich wie immer nicht die Papierform, sondern das Ergebnis. MacRumors hat deshalb jetzt das iPhone 13 Pro Max in einem praktischen Vergleichstest gegen das Samsung Galaxy S22 Ultra antreten lassen. Die US-amerikanische Webseite nahm hierfür mit beiden Geräten etliche Fotos auf und stellte die Kamerasysteme dabei natürlich auch vor schwierige Herausforderungen wie etwa extremes Gegenlicht.Es zeigte sich, dass sowohl das iPhone als auch das Galaxy sich kaum Blößen geben und mit allen Situationen ziemlich souverän umgehen. Nennenswerte Unterschiede waren lediglich hinsichtlich der Farmtemperatur zu verzeichnen. Das Galaxy S22 Ultra zeigte eine leichte Tendenz zu etwas kühleren Farben, während das iPhone 13 Pro Max ein wenig wärmer anmutende Fotos lieferte. Das Smartphone des südkoreanischen Herstellers hebt extreme Spitzlichter zudem etwas stärker hervor, was die Bildschärfe in solchen Fällen minimal beeinträchtigt.Etwas besser schnitt das iPhone auch bei der Wiedergabe von Hauttönen ab, diese erschienen den Testern etwas natürlicher als beim Galaxy. Beim Porträtmodus ließen sich ansonsten kaum Unterschiede feststellen, beide Geräte produzierten scharfe Aufnahmen mit einem ansehnlichen Bokeh.Deutlich vor dem Smartphone aus Cupertino lag das Topmodell der Südkoreaner bei den Zoom-Fähigkeiten. Das Galaxy S22 Ultra bietet mit seinen zwei Teleobjektiven einen zehnfache optische Vergrößerung, das iPhone 13 Pro Max kann in dieser Disziplin mit seinem Dreifachzoom nicht mithalten. Apples Premium-Gerät setzt sich dafür bei Videoaufnahmen dank der Unterstützung von Dolby Atmos und ProRes sowie dem Cinematic Mode an die Spitze. Das Samsung-Modell liefert zudem eine etwas schlechtere Bildstabilisierung.Das Fazit der Tester von MacRumors: iPhone 13 Pro Max und Samsung Galaxy S22 Ultra bewegen sich im Alltagseinsatz auf Augenhöhe, was die Foto- und Videoqualitäten betrifft. Mit beiden Geräten ließen sich Ergebnisse erzielen, welche auf dem Niveau hochwertiger Kompaktkameras liegen. Das gilt insbesondere bei guten Lichtverhältnissen. Die Entscheidung, welches Gerät man kaufen will, kann man daher getrost an anderen Kriterien und Features festmachen.