Test: iPhone 13 deutlich schneller als das neue Samsung Galaxy S22

Überhitzungsprobleme beim Galaxy?

Letzte Woche zeigte Samsung die nächste Generation der High-End-Smartphone-Reihe "Galaxy" der Öffentlichkeit. Diese besteht aus drei unterschiedlichen Modellen: S22 (6,1"), S22+ (6,6") und S22 Ultra (6,8" samt Stift). In Europa liefert Samsung die Geräte mit dem Exynos-2200-Prozessor aus, in den USA hingegen kommt der Snapdragon 8 Gen 1 aus dem Hause Qualcomm zum Einsatz. Ein Modell mit dem Qualcomm-SOC gelangte bereits in die Labore von PCMag.com und muss sich am iPhone 13 messen lassen.Qualcomm konnte die Performance des Snapdragon im Vergleich zum Vorjahresmodell steigern: Um 13 Prozent stieg die Single-Core-Performance, um 9 Prozent die Multi-Core-Geschwindigkeit. Bei der Grafikleistung legte der Chip um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Samsung übertrumpft mit dem neuen Galaxy S22 zwar das kürzlich vorgestellte Google Pixel 6 mit dem "Google Tensor"-Chip – doch Apples A-Prozessoren sind weiterhin unerreichbar:Im Geekbench-5-Test erricht das iPhone 13 Pro Max 1735 Zähler im Single-Core-Benchmark – das Galaxy S22 Ultra kommt nur auf 1232 Zähler. Besonders beim Machine-Learning-Test kann das iPhone dank der Neural Engine auftrumpfen: mit 948 Zählern ist das Apple-Handy mehr als doppelt so schnell im Vergleich zum S22 Ultra (448 Zähler). Selbst beim Mutli-Core-Test kann das S22 Ultra nicht mithalten, obwohl der Snapdragon über 8 Prozessorkerne verfügt statt der 6 Cores im Apple A15.Während den Tests berichtet PCMag, dass besonders das Galaxy S22 Ultra sich sehr schnell erwärmte und bei erneuten Messungen meist deutlich geringere Punktzahlen erreichte. Ein Programm namens "CPU Throttling Test", welches aber nur für Android bereitsteht, bestätigte den Verdacht:Die App zeigte, dass die Performance nach 15 Minuten um 75 Prozent reduziert wird, um weniger Abwärme zu erzeugen. Auch beim Galaxy S22 und S22+ konnten die Tester ein ähnliches Verhalten ausmachen. Es ist noch nicht komplett geklärt, ob es sich hierbei um ein Hardware- oder Softwareproblem handelt – doch möglicherweise produziert der Snapdragon 8 Gen 1 einfach zu viel Abwärme, um über eine längere Zeit die Maximalleistung bereitzustellen.