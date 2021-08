iPhone 13 Pro: Geleakte Hülle bestätigt größeres Kameramodul und kleinere Notch

Kameramodul des iPhone 13 Pro ist signifikant größer

Notch für Face ID schrumpft erheblich in der Breite

Bis zur offiziellen Vorstellung des iPhone 13 dürfte nicht mehr allzu viel Zeit verstreichen. Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple die neue Generation der hauseigenen Smartphones am 14. oder 21. September präsentiert. Je näher der Termin des Events rückt, desto mehr Spekulationen und Informationen zu Design und Technik gelangen an die Öffentlichkeit. Unter anderem gehen Beobachter davon aus, dass Apple bei den kommenden Flaggschiffen die Notch verkleinert. Außerdem sollen zumindest einige der vier Varianten des iPhone 13 dicker ausfallen als die Vorgänger.Für einige der Vorhersagen gibt es jetzt offenbar eine Bestätigung. Svetapple.sk ist nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit dem slowakischen Onlinehändler Innocent in den Besitz einer Hülle für das iPhone 13 Pro gelangt und hat entsprechende Fotos veröffentlicht. Daraus geht unter anderem hervor, dass Apples kommendes Top-Smartphone über ein erheblich größeres Kameramodul verfügt als das iPhone 12. Die Diagonale des Ausschnitts im Case für das iPhone 13 Pro ist knapp 4,5 Zentimeter lang, beim aktuellen Modell sind es lediglich rund 4 Zentimeter. Svetapple.sk nennt zudem die Abmessungen der Kameramodule von iPhone 13 und iPhone 13 mini, diese sind in der Diagonale knapp zwei Millimeter länger als bei den Vorgängern.Die Aussparung für Face ID verkleinert Apple beim iPhone 13 laut Svetapple.sk erheblich. Die Notch schrumpft auf eine Breite von 2,57 Zentimetern, beim iPhone 12 sind es 3,45 Zentimeter. Die Fotos der geleakten Hülle zeigen zudem, dass Apples neue Smartphones wohl tatsächlich ein wenig dicker ausfallen als die Vorgänger. Das iPhone 13 Pro legt demnach um etwa 0,2 Millimeter zu und kommt auf 7,54 Millimeter. Beim aktuellen iPhone 12 Pro sind es 7,4 Millimeter. Das größere Volumen dürfte der Akkukapazität zugutekommen. Darüber hinaus verändert Apple dem Bericht von Svetapple.sk zufolge die Position der Lautstärketasten ein wenig und verlegt die Frontkamera beim iPhone 13 Pro auf die linke Seite des Displays.