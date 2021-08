iPhone 13: Leaker äußert sich zu Touch ID, neue Fotos aufgetaucht

Apple möchte die Notch im High-End-Bereich loswerden

Apple stattet die teureren Geräte mit Face ID ohne Notch aus, während Käufer günstiger Modelle weiterhin mit der Kerbe Vorlieb nehmen müssen.

Die High-End-Modelle erhalten Face ID ohne Notch und die preiswerten Geräte Touch ID, wie das momentan der Fall ist.

Weitere Bilder sollen iPhone 13 Pro zeigen

Quelle: @MajinBuOfficial via Twitter

Das iPhone 13 steht schon in den Startlöchern: Eine Präsentation im September gilt als überaus wahrscheinlich, geht es nach dem für Wedbush Securities tätigen Analysten Daniel Ives, so findet die offizielle Vorstellung entweder am 14. oder 21. September statt (siehe hier ). Wenig überraschend liefern so manche Leaker noch Informationen zum kommenden Gerät. Nicht alle dieser Details erfreuen potenzielle Käufer – wer auf die Rückkehr von Touch ID gehofft hatte, wird wohl enttäuscht werden.Touch ID hat bei nahezu allen iPhones ausgedient, die Apple aktuell verkauft. Wer der biometrischen Authentifizierung über den Fingerabdruck den Vorzug einräumt, muss sich aktuell für das iPhone SE entscheiden, welches aber nicht im High-End-Bereich angesiedelt ist. Der Journalist Mark Gurman erklärt in der letzten Ausgabe seines Newsletters, dass Apple durchaus Tests für einen Touch-ID-Sensor im Display des kommenden iPhones durchgeführt habe, das Feature aber nicht realisiert wurde. Gurman zufolge wolle das Unternehmen Face ID und das gesamte True-Depth-Modul so in den Bildschirm integrieren, dass eine eigene Notch hinfällig wird. Dabei könnte Apple eine der beiden Strategien verfolgen:Dem Leaker Majin Bu wurden zudem zwei Bilder von der Rückseite eines Geräts zugespielt, bei dem es sich wohl um das iPhone 13 Pro handelt:Unklar ist, ob die Farbe auch bei dem finalen Modell zur Anwendung kommt oder ob es sich hierbei lediglich um einen Prototypen handelt. Das verbaute Kameramodul ist ein wenig größer als jenes, das beim iPhone 12 Pro zum Einsatz kommt – was sich durchaus mit bereits zuvor veröffentlichten Leaks anderer Personen deckt.