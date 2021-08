Trotz bevorstehendem iPhone 13: Verkäufe des iPhone 12 bleiben stabil – aus zwei Gründen

Verkäufe des iPhone 12 bleiben stabil

Anhaltende Beliebtheit des iPhone 12

Samsung mit Lieferproblemen

Apple hat zwar noch nichts offiziell angekündigt – doch mittlerweile gilt es als sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen dieses Jahr wieder im September die neue iPhone-Generation vorstellt. Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung in wenigen Wochen könnte man von nachlassenden Verkäufen des iPhone 12 ausgehen, da mehr und mehr Kunden lieber auf das iPhone 13 warten, statt sich für die aktuellen Modelle zu entscheiden. Doch dem ist einem Bericht zufolge nicht so. Der Absatz des iPhone 12 bleibt demnach ungewöhnlich stabil.Die Information stammt von Marktexperte Samik Chatterjee, der in seiner Funktion als Angestellter von JP Morgan kürzlich eine Einschätzung für Investoren erstellte. Darin geht es um die Verkäufe der iPhone-12-Modelle. Chatterjee untersuchte den iPhone-Absatz bei US-Mobilfunkanbietern im Juli. Normalerweise lassen die Verkäufe bei einer bevorstehen Veröffentlichung der jeweils nächsten iPhone-Generation spürbar nach. Doch das iPhone 12 sei weiterhin unvermindert begehrt. Von einem saisonal bedingten Verkaufseinbruch wie in früheren Jahren könne keine Rede sein.Chatterjee zufolge sorgen vor allem zwei Gründe für die außergewöhnlich gute Markt-Performance der aktuellen iPhone-Generation. Der erste Faktor: Das iPhone 12 sei besonders beliebt bei Kunden. Das neue, kantige Design und andere Features wie 5G-Support sorgen demzufolge für dauerhaftes Kundeninteresse, nachdem in den Jahren zuvor größere Feature-Neuerungen teilweise ausblieben. Das beliebteste Modell ist das "normale" iPhone 12, so Chatterjee. Knapp dahinter folgt das iPhone 12 Pro Max und das iPhone 12 Pro. Beim iPhone 12 Pro Max spiele zudem das für Zoom-Videocalls und andere Multimedia-Bereiche prädestinierte große Display eine Rolle. Für deutlich weniger Kundeninteresse sorge dagegen das iPhone 12 mini.Der zweite Grund für die stabilen Verkäufe des iPhone 12 sind laut Chatterjee die Lieferschwierigkeiten von Apples großem Android-Konkurrenten Samsung. Auch andere Android-Anbieter leiden unter der anhaltenden Chip-Knappheit. Apple dagegen könne die Produktion trotz der Herausforderung weitgehend stabil halten – und iPhones entsprechend ausliefern. Das Unternehmen präsentiert das iPhone 13 laut des Berichts am 15. September. Auf den Markt kommen soll es am 24. September.