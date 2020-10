iPhone 12 und 12 Pro: 5G-Nutzung reduziert die Akkulaufzeit erheblich

Erhebliche Unterschiede zwischen 5G und LTE



iPhone 12 Pro schlägt sich etwas besser

Android-Smartphones halten länger durch

iPhone 12 Pro

iPhone 12

Apple zufolge unterscheiden sich die Akkulaufzeiten der vier Varianten des iPhone 12 nicht wesentlich von denen der entsprechenden Vorgängermodelle, obwohl die Kapazitäten der Energiespeicher geringer sind. Allerdings bezieht sich das Unternehmen bei seinen Angaben stets nur auf spezielle Anwendungen wie etwa Video- und Audiowiedergabe. Zum Einfluss der jeweils genutzten Mobilfunktechnik macht Apple keine Angaben.Ein erster Test von Tom's Guide zeigt jetzt, dass es zwischen 5G und LTE zu erheblichen Unterschieden kommt, was die Akkulaufzeit von iPhone 12 und iPhone 12 Pro betrifft. Beide Smartphones riefen dabei in einer Dauerschleife über ein 5G-Netz alle 30 Sekunden eine neue Webseite auf, bis der Energievorrat verbraucht war. Nach dem Aufladen durchliefen beide Geräte die Prozedur erneut, diesmal jedoch mit 4G. Während das iPhone 12 im 5G-Netz von AT&T bereits nach 8 Stunden und 25 Minuten den Dienst quittierte, hielt es mit LTE 10 Stunden und 23 Minuten durch. Beim Einsatz der modernsten Mobilfunktechnologie verringerte sich die Akkulaufzeit also um etwa 20 Prozent.Etwas besser schlug sich das iPhone 12 Pro. Im 5G-Netz von T-Mobile ging dem Gerät nach 9 Stunden und 6 Minuten die Energie aus. Mit 4G reichte es für 11 Stunden und 24 Minuten. Apples aktuelles Flaggschiff schlug sich damit etwas besser als das iPhone 11 Pro, welches den LTE-Test in 10 Stunden und 24 Minuten absolvierte. Das iPhone 12 hingegen wurde vom iPhone 11 deutlich geschlagen, dieses kam auf eine Akkulaufzeit von 11 Stunden und 16 Minuten und hielt somit knapp eine Stunde länger durch. Die Display-Helligkeit aller iPhones war für den Test auf 150 Candela pro Quadratmeter eingestellt.Auch im Vergleich zu einigen Android-Smartphones schnitten iPhone 12 und iPhone 12 Pro bei der Nutzung von 5G-Netzen etwas schlechter ab. So kam etwa das Samsung Galaxy S20 auf eine Laufzeit von 9 Stunden und 31 Minuten, das größere Samsung Galaxy S20 Plus hielt 10 Stunden und 31 Minuten durch. Auch dem OnePlus 8T 5G und dem Google Pixel 5 mussten sich beide iPhones bei der Akkulaufzeit geschlagen geben. Tom's Guide weist allerdings darauf hin, dass die im Test ermittelten Werte nicht direkt auf den Alltagseinsatz übertragbar sind. Da Nutzer in aller Regel nicht über mehrere Stunden ausschließlich Webseiten aufrufen, dürften sowohl die iPhones als auch die Android-Smartphones im üblichen "Mischbetrieb" länger durchhalten – auch bei der Nutzung in 5G-Netzen.