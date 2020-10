iPhone 12 und 12 Pro: Alle Reviews im Überblick

The Verge – iPhone 12

The Verge – iPhone 12 Pro

Engadget – iPhone 12 Pro

Rene Ritchie – iPhone 12 & 12 Pro

Andru Edwards – iPhone 12 & 12 Pro

Wall Street Journal – iPhone 12 & 12 Pro

Peter McKinnon – Kamera-Test des iPhone 12 Pro

iJustine – iPhone 12 & 12 Pro

Fazit

Letzte Woche kündigte Apple die iPhone-12-Modellreihe an – zwei der vier Modelle lassen sich seit vergangenem Freitag vorbestellen. Käufer erhalten das iPhone 12 und 12 Pro ab diesem Freitag. Wer sich für ein iPhone 12 mini oder 12 Pro Max entschieden hat, muss sich aber noch bis zum 13. November gedulden: Erst dann wird das kleinere und das größte Modell ausgeliefert. Einige YouTube und Pressevertreter haben allerdings schon die neuen iPhone-Modelle erhalten – daher erscheinen nun immer mehr Testberichte. Hier ein Überblick.Die meisten Tester zeigen sich zufrieden mit dem neuen iPhone-12-Lineup – doch anders als auf der Apple-Präsentation tritt die 5G-Funktionalität in den Hintergrund. Apple bewarb auf dem Event in der vergangenen Woche die 5G-Geschwindigkeit als eine der Hauptneuerungen. Die bisherigen Tests konzentrieren sich aber hauptsächlich auf die übrigen Neuerungen wie zum Beispiel die verbesserte Kamera, MagSafe oder das neue Design.Die Tester loben das neue Display des iPhone 12, welches nun mit OLED-Technik daherkommt. Beim iPhone XR und 11 (ohne Pro) setzte Apple noch ein Liquid-Crytal-Display ein – das OLED-Display war den teureren Pro-Modellen vorbehalten.Insgesamt fällt das Feedback zum iPhone 12 und 12 Pro sehr positiv aus – doch sehen viele Tester kaum Gründe, von einem iPhone 11 oder 11 Pro auf ein iPhone 12 umzusteigen. Die Verbesserungen seien zwar spürbar, aber ein Upgrade vom Vormodell würde die Kosten nicht rechtfertigen. Steigt man jedoch von einem älteren Modell um, erwarten den Käufer viele Verbesserungen und neue Funktionen.