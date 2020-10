iPhone 12: Dual-SIM-Betrieb in Verbindung mit 5G wird noch dieses Jahr möglich

Kunden werden vor die Wahl gestellt

Update wird in Aussicht gestellt

Wer sich 5G auf dem iPhone wünscht, muss zur neuesten Generation der Apple-Smartphones greifen: Alle Varianten des iPhone 12 bieten den schnellen Mobilfunkstandard, allerdings gibt es länderspezifische Unterschiede: mmWave sorgt in dicht besiedelten Gebieten für besonders hohe Datenraten – der Ausbau dieser Frequenzen beschränkt sich jedoch aktuell vornehmlich auf ausgewählte Ballungsräume in den USA. Hierzulande bietet das iPhone 12 ebenfalls keine Unterstützung für mmWave. Gestern verunsicherte zudem eine publik gewordene Sales-FAQ so manchen (potenziellen) Käufer: 5G im Dual-SIM-Betrieb ist nicht möglich – zumindest vorerst.Ein an Händler und Netzbetreiber ausgesandtes Dokument greift die Funktionsweise von 5G im Dual-SIM-Betrieb auf und sorgt bei einigen Kunden für Verdruss. Sobald eine physische sowie eine E-SIM-Karte in Betrieb seien, müsse der Anwender auf 5G verzichten – Datentransfer finde dann nur noch über LTE statt. Alle Nutzer, die tatsächlich über einen Tarif verfügen, der 5G inkludiert und einen weiteren Vertrag parallel nutzen möchten, müssen also auf den Datenturbo verzichten. Damit sind Anwender vor eine wenig reizvolle Wahl gestellt: Entweder sie entscheiden sich für den neuen Mobilfunkstandard und kosten die Möglichkeiten ihres Tarifs voll aus (zumal für 5G nicht unerhebliche Zuschläge anfallen) oder sie nutzen eine zweite SIM-Karte parallel und geben sich mit LTE zufrieden.Unklar blieb bis zuletzt, ob es sich dabei um hardwarebedingte Einschränkungen handelt oder ein Software-Update Abhilfe schaffen könnte. Nun berichtet MacRumors von einem Papier des US-Mobilfunkanbieters Verizon. Ein Software-Update, das noch in diesem Jahr für das iPhone erscheinen soll, wird sich dieses Problems annehmen und 5G auch im Dual-SIM-Betrieb ermöglichen. Bis dahin müssten Kunden einer E-SIM laut Verizon tatsächlich eine Entscheidung treffen – und die physische SIM-Karte entfernen, um in den Genuss von 5G zu kommen.