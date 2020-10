Auspackzeremonie: Erste reale Eindrücke von iPhone 12 und iPhone 12 Pro (mit Video)

iPhone 12 in allen fünf Farben



Auf Apples Webseiten und in den einschlägigen Online-Stores sind zwar bereits zahlreiche Bilder der vier Ausführungen des iPhone 12 zu finden. Allerdings handelt es sich dabei naturgemäß um werbewirksam gestaltete Darstellungen. Wie die verschiedenen Farbvarianten von iPhone 12 und iPhone 12 Pro, welche Apple in wenigen Tagen ausliefert, unter realen Alltagsbedingungen aussehen, zeigen jetzt erste Fotos und ein Video.Der bekannte Leaker DuanRui veröffentlichte auf Twitter gleich drei Fotos. Das aufschlussreichste zeigt – fein säuberlich aufgereiht – alle fünf Farbvarianten des iPhone 12. Am augenfälligsten ist naturgemäß die knallrote Version namens "(PRODUCT)RED". Während das schwarze und das weiße iPhone 12 farblich dem iPhone 11 sehr ähnlich sind, bietet Apple mit Grün und Blau zwei neue Farben an. Auf den Bildern ist zudem deutlich zu erkennen, wie stark der iPhone-Konzern die Verpackung verkleinern konnte.Darüber hinaus ist DuanRui bereits im Besitz von zwei iPhone 12 Pro, und zwar in den Ausführungen Graphit und Pazifikblau, welche bei der neuen Smartphone-Generation aus Cupertino das vom iPhone 11 bekannte Mitternachtsgrün ersetzt. Wie das iPhone 12 Pro in den ebenfalls von Apple angebotenen Farben Silber und Gold aussieht, bleibt abzuwarten, offenbar verfügt der Leaker noch nicht über diese beiden Varianten. Auch beim iPhone 12 Pro fällt die wegen des fehlenden Netzteils extrem geschrumpfte Verpackung auf.Nachdem DuanRui bereits vor einigen Tagen ein erstes sehr kurzes Unboxing-Video eines schwarzen iPhone 12 Pro auf Twitter veröffentlicht hatte, gibt es jetzt eine etwas längere Version des Designers Ben Geskin. Diese zeigt die blaue Ausführung des iPhone 12 und ist auf YouTube zu finden. Das Video entstand in Zusammenarbeit mit einem pakistanischen Händler. Deutlich zu erkennen ist in dem 52 Sekunden langen Clip auch, wie Apple das mitgelieferte USB-C-auf-Lightning-Kabel und die Kurzanleitung in der Box untergebracht hat. Bereits vor einigen Tagen waren erste Videos und Fotos von Unboxing der Silikonhülle und des MagSafe-Ladegeräts aufgetaucht.im Apple Online Storeim Apple Online Store