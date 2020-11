iPhone 12 mini & Pro Max: Versand vorbereitet – und aktuelle Lieferzeiten

Lieferzeiten iPhone 12 mini

Lieferzeiten iPhone 12 Pro Max

Apple bereitet sich darauf vor, die seit letztem Freitag verfügbaren iPhone-Serien "mini" und "Pro Max" an die Kunden zu bringen. Zahlreiche Käufer melden, bereits eine Versandbestätigung erhalten zu haben – was allerdings nicht bedeutet, sich große Hoffnungen auf eine verfrühte Auslieferung machen zu können. Es kam in der Vergangenheit nur höchst selten vor, dass die Zustellung vor dem offiziellen Verkaufsstart erfolgte, normalerweise werden die Produkte erst zum Stichtag auch tatsächlich dem Kunden übergeben. Wer am Freitag allerdings direkt um 14 Uhr sein iPhone 12 mini oder iPhone 12 Pro Max orderte, hat die besten Chancen, es auch Ende der Woche pünktlich zu erhalten. Zum Apple Online Store: Etwas anders sieht es erwartungsgemäß aus, entscheidet man sich erst mit ein paar Tagen Verspätung zum Kauf. Dennoch lässt sich feststellen, dass die Lieferzeiten nicht so extrem wie im Falle des iPhone 12 und iPhone 12 Pro in die Höhe schossen. Das iPhone 12 mini ist beispielsweise in allen Farbvarianten entweder noch direkt erhältlich oder mit einer Woche Verzögerung. Lediglich in der Version mit 256 GB Speicherkapazität verschiebt sich der Versand etwas mehr und wird von Apple auf Ende November datiert. Zum Vergleich: Das iPhone 12 Pro brachte es am Anfang je nach Ausführung auf bis zu sechs Wochen. Amazon meldet hingegen, das iPhone 12 mini sei derzeit nicht mehr verfügbar: Etwas mehr Geduld muss man beim diesjährigen Top-Modell aufbringen. Ungeachtet der gewählten Variante geht Apple nämlich davon aus, Bestellungen nicht vor dem 25. November ausführen zu können. Keine einzige Kombination aus Speichergröße und Gehäusegröße führt dazu, wie beim iPhone 12 mini im besten Fall noch diesen Freitag bedient zu werden. Daraus lässt sich aber nicht zwingend folgern, die Nachfrage sei viel höher als gegenüber der kleinsten Version des iPhone 12 – es kann auch schlicht sein, dass Apples Prognose bezüglich des iPhone 12 mini akkurater war und deswegen kaum Verzögerungen auftreten.