iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max ab sofort zu bestellen

Zwischen dem Verkaufsstart des iPhone 12 und iPhone 12 Pro sowie der kleinsten und größten Variante liegen einige Wochen. Während man zwei der vier Serien schon ab dem 16. Oktober bestellen konnte, ist es beim iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max erst jetzt so weit. Wer sich ab sofort für eines der Modelle entscheidet, kann das iPhone ab dem 13. November in Empfang nehmen – also ab nächstem Freitag. Allerdings ist auch diesmal wieder stark davon auszugehen, dass die Lieferzeiten sehr schnell massiv ansteigen und die erste Charge rasch ausverkauft sein dürfte. Erhältlich ist das iPhone 12 unter anderem über folgende Kanäle – wie immer preschte die Telekom vor und ist momentan der einzige Anbieter (via Kundencenter/Vertragsverlängerung): Telekom Amazon Apple Online Store VodafoneBeim kleinsten iPhone setzt Apple auf das Prinzip "aktuelle Hardware, kompakteres Gehäuse". Während man bei der Akkulaufzeit Abstriche hinnehmen muss, gibt es ausstattungs- und leistungsmäßig ansonsten keine Unterschiede zum iPhone 12. Letzteres verfügt über ein 6,1"-Display, das iPhone 12 mini über eine Diagonale von 5,4". Das kleinere Gehäuse geht mit 30 Gramm weniger Gewicht (133 vs. 162 Gramm) sowie einem geringeren Kaufpreis einher. Verfügbar ist die Version bereits ab 778,50 Euro, wohingegen man für die 6,1"-Variante knapp 100 Euro mehr aufbringen muss. Alle Varianten bringen den A14-Chip sowie 5G-Unterstützung mit.Am anderen Ende des Spektrums rangiert hingegen das riesige iPhone 12 Pro Max, dessen 6,7"-Display fast schon an die Abmessungen kleiner Tablets heranreicht. Wer das Maximum an Kamerafunktionen möchte, muss zu diesem Modell greifen: Optische Bild­stabilisierung mit Sensor­Verschiebung bringt selbst das iPhone 12 Pro nicht mit. Der Preis beginnt bei 1217,50 Euro für die Ausführung mit 128 GB Speicherkapazität, für 512 GB sind es stolze 1558,65 Euro.Die Unterschiede zwischen Pro und Nicht-Pro liegen im Kamerasystem (3 Kameras, LiDar), Unterstützung von Apple ProRAW, Night Mode auch im Porträtmodus sowie der maximal möglichen Speicherkapazität von bis zu 512 GB statt 256 GB. Insgesamt rückte Apple die Serien näher zusammen, denn es kommen sehr viele Gleichteile im Inneren zum Einsatz. Einen kompletten Spec-Vergleich finden Sie in dieser Meldung: