iPhone 12 Pro Max vorne: Consumer Reports kürt beste Smartphones 2021

Consumer Reports hat kürzlich die Hitliste der besten Smartphones des Jahres 2021 veröffentlicht. Der Einschätzung der US-Verbraucherorganisation zufolge ist das größte iPhone zugleich das beste Apple-Smartphone – die Auszeichnung ging entsprechend an das iPhone 12 Pro Max. Das Ranking besteht aus getrennten Listen für iPhones und Android-Geräte. Es gibt daher keine Gesamtwertung, die beide Plattformen berücksichtigt. Consumer Reports begründet die Spitzenposition des iPhone 12 Pro Max mit dessen neuen Hardware-Features, die in der Summe alle anderen iPhones übertreffen. Zunächst werden die Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger genannt – darunter der schnellere A-Chip und die abermals hochwertigere Kamera. Hinzu kommt die Unterstützung des hochmodernen 5G-Mobilfunkstandards, der zuvor noch bei keiner iPhone-Generation verfügbar war. Damit schließen die Apple-Geräte zum Android-Markt auf, auf dem es schon länger 5G-Geräte gibt, so die Verbraucherorganisation. Insbesondere die 5G-Funktion motiviere Kunden dazu, sich nach Jahren eher kleiner iPhone-Upgrades schlussendlich nochmal ein neues Apple-Smartphone zu kaufen.Der Spitzenplatz in der iPhone-Rangliste erklärt sich mit den Extra-Funktionen, die das iPhone 12 Pro Max im Vergleich zu den anderen 12er Modellen bietet. Dazu zählen die deutlich längere Akku-Laufzeit, das größere Display und das Zoom-Feature der Kamera. Zwar sei das iPhone 12 Pro Max ebenso das iPhone mit dem höchsten Gewicht, was zusammen mit der Größe eine einhändige Nutzung erschwert – doch die Vorteile des Geräts dominieren, so die Organisation.In der Android-Rangliste erreicht das Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G den ersten Platz. Wie schon bei den iPhones hat sich Consumer Reports für ein besonders großes Modell entschieden. Das beste Budget-Gerät ist das OnePlus Nord N10 5G, das mit einem guten Preis, vielen Features und einer sehr langen Akkulaufzeit überzeuge. Die gesonderte Akku-Kategorie gewinnt ebenfalls ein OnePlus-Modell: Mit dem OnePlus Nord N100 sind Consumer Reports zufolge bis zu 48,5 Stunden ohne Steckdose möglich, wobei die gemessene Ausdauer selbstredend auf die Art der Nutzung ankommt.