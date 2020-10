iPhone 12: Lieferzeiten steigen auf mehrere Wochen

Lieferzeiten iPhone 12 Pro

Lieferzeiten iPhone 12

Dennoch möglich: Der Kauf direkt im Geschäft

Vertriebsquellen

Das Spiel ist gut bekannt: Nach dem Verkaufsstart neuer Apple-Produkte gehen die Lieferzeiten erst einmal deutlich nach oben. Vor allem das iPhone trifft es alljährlich oft besonders stark. Zwar gibt es nicht mehr die bis zu 12-wöchigen Lieferverzögerungen früherer Jahre (z.B. beim iPhone 4), dennoch ist die erste Charge meist recht schnell ausverkauft. Ein Blick auf Apples aktuelle Lieferprognosen zeigt eine sehr ähnliche Entwicklung. Je nach Modell, Farbe und Kapazität wird es mit der Auslieferung zum kommenden Freitag nichts mehr.Als der Online Store wieder ans Netz ging, stand der Liefertermin noch durchgängig auf dem 23. Oktober – dies allerdings nur wenige Minuten lang. Schon eine Viertelstunde später dokumentierte das System Lieferverzögerungen, die bis zum Verkaufsstart des iPhone 12 mini sowie iPhone 12 Pro Max reichen. Während die Graphit- und Pazifikblau-Variante bis zum 10. November an die Kunden gehen soll, sind es in den anderen zwei Versionen inzwischen bis zu fünf Wochen (17. November). Momentan noch am schnellsten erhältlich: 512 GB, Pazifikblau für stolze 1461,20 Euro. Amazon weist hingegen noch sofortige Verfügbarkeit aus: Besser sieht es bei der günstigeren Version des aktuellen Lineups aus, denn das reguläre iPhone 12 ist mit 64 GB in den meisten Farbvarianten innerhalb von zwei Wochen erhältlich. Grün und Blau scheint indes stärker nachgefragt zu sein, hier kann es die erste oder gar zweite Novemberwoche werden. Wenig Unterschiede ergeben sich bei der Wahl von zusätzlichem Speicher, also 128 GB oder 256 GB. Keine Kombination hat zum aktuellen Zeitpunkt mit derart ausgeprägten Verzögerungen wie einige der Pro-Konfigurationen zu kämpfen.Blickt man nun aber mit großen Augen auf die Prognosen im Online-Store, so ist dennoch nicht jede Chance verspielt, noch am kommenden Freitag ein iPhone 12 in Händen halten zu können. Ein gewisses Kontingent ist nämlich auch für die Apple Stores sowie weitere Händler reserviert. Aus diesem Grund bildeten sich auch alljährlich lange Schlangen vor den Verkaufsstellen. iPhone 12 bei der Telekom iPhone 12 bei Vodafone iPhone 12 im Apple Amazon-Store iPhone 12 im Apple Store