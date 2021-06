iOS 15: Sicheres Einfügen aus der Zwischenablage schützt vor Schnüffelei

Apps spionierten in der Zwischenablage herum

"Secure Paste" verhindert Auslesen des Clipboards

iOS 15 bietet zahlreiche neue Datenschutz-Features

Den meisten iPhone- und iPad-Besitzern ist mittlerweile vermutlich die Benachrichtigung vertraut, welche gelegentlich nach der Nutzung der Zwischenablage erscheint. Werden nämlich mithilfe von Copy & Paste zuvor von einer App dort abgelegte Inhalte an eine andere Anwendung übergeben, weist iOS 14 darauf hin. Diese Hinweise waren Apples Reaktion auf die von Sicherheitsforschern enthüllte Praxis etlicher Entwickler, sich ungefragt und heimlich am Pasteboard zu bedienen und darin herumzuschnüffeln.Durch die für kurze Zeit am oberen Rand des Displays auftauchende Notification deckte iOS 14 schonungslos auf, dass etwa TikTok, AccuWeather und Google News, aber auch die Apps des deutschen Wochenmagazins Stern sowie der New York Times in der Zwischenablage herumspionierten. Der Hinweis erschien nämlich auch stets dann, wenn dies im Hintergrund und somit ohne Zutun des Nutzers geschah. Mittlerweile haben die meisten Entwickler dank Apples Vorkehrung diese Schnüffelei zwar eingestellt, der iPhone-Konzern erweitert die kommende Version des Betriebssystems allerdings dennoch um ein neues Feature, das bei der Zwischenablage für mehr Sicherheit und Datenschutz sorgen soll.Mit dem im Herbst erscheinenden iOS 15 stellt Apple Entwicklern eine Funktion namens "Secure Paste" zur Verfügung. Kommt diese in einer App zum Einsatz, lassen sich Inhalte wie Texte, Bilder oder URLs wie gewohnt in die Zwischenablage kopieren. Allerdings sind sie für andere Anwendungen gesperrt, diese können sie also nicht mehr eigenmächtig auslesen. Zum Einfügen ist dann stets die entsprechende Aktion des Nutzers erforderlich. Wird das sichere Einfügen in einer App verwendet, erfolgt keine Benachrichtigung mehr, wenn man den Inhalt des Clipboards einer anderen Anwendung übergibt.Secure Paste gehört zu einer Reihe von neuen Features in Sachen Sicherheit und Datenschutz, welche Apple für iOS 15 angekündigt hat. Dazu gehören neben dem – kostenpflichtigen – iCloud Private Relay unter anderem die lokale Verarbeitung von Siri-Sprachbefehlen, das Blockieren von unsichtbaren Tracking-Pixeln in der Mail-App und das Verbergen der IP-Adresse vor Trackern in Safari. Außerdem bietet die kommende Version des Betriebssystems für iPhone und iPad einen Datenschutzbericht; dieser legt offen, wie häufig Apps auf persönliche Informationen wie Standort, Kontakte oder Fotos zugegriffen haben und an wen diese Daten übermittelt wurden.