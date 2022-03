iPadOS 15.4: Lautstärketasten ändern Funktion je nach Ausrichtung des iPads

Die Lauter- wird zur Leiser-Taste und umgekehrt

iPadOS 15.4 bringt Feature auf ältere Geräte

Apple wurde oftmals dafür gerühmt, detailverliebt zu sein – und Hardware und Software mit klugen Finessen auszustatten, welche den Alltag in allerlei Situationen ein wenig einfacher gestalten. Wer ein iPad mini der sechsten Generation sein Eigen nennt, ist vielleicht bereits auf ein bestimmtes Feature gestoßen, das in diese Kategorie fällt: So ändern die Lautstärketasten ihre Funktion je nach Position des Geräts. Viele Anwender empfinden diese dynamische Anpassung als überaus praktisch. iPadOS 15.4 bringt dieses Verhalten auch auf ältere iPads – wer es als nicht intuitiv empfindet, kann es aber deaktivieren.Auf dem iPad mini befinden sich die Lautstärketasten wie auch der Ausschaltknopf allesamt an der Oberkante. Allerdings ist der Begriff der „Oberkante“ bei einem Tablet ein relativer – so lässt sich das iPad beispielsweise auch um 180 Grad drehen und trotzdem einwandfrei benutzen, sofern der Anwender nicht die Frontkamera mit der Hand verdeckt. Möchte der Nutzer den Ton bei einem „kopfüber“ positionierten iPad mini anpassen, so verändert sich die Tastenbelegung: Der Lauter- wird zum Leiser-Button und umgekehrt. Im Querformat tritt dieses Phänomen ebenfalls auf:Bislang steht diese Funktion nur auf dem iPad mini (2021) zur Verfügung, was vor allem auf Besitzer mehrerer iPads oft inkonsistent wirkt. Das soll sich aber bald ändern: iPadOS 15.4 steht bereits in den Startlöchern und reicht das Feature auch für andere Modelle nach.Wie der Release Candidate von iPadOS 15.4 zeigt, profitieren demnächst auch die Nutzer anderer iPads von oben genanntem Feature: Laut 9to5Mac hält die Funktion in einem ersten Test auf einem nicht näher spezifizierten iPad Pro sowie iPad Air Einzug. Ob tatsächlich alle Tablets das Feature erhalten, die mit iPadOS 15 kompatibel sind, ist jedoch noch unklar. Immerhin können Nutzer zum bislang bekannten Verhalten zurückkehren: Hierfür muss in den Einstellungen unter „Töne“ der Punkt „Lautstärkeregler an fester Position“ aktiviert werden.