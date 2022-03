iOS 15.4 und macOS 12.3: Neues Feature „Visuelles Nachschlagen“ für die Fotomediathek

Release Candidates reichen nützliches Feature für Deutschland nach

Kompatible Geräte

Ein überarbeiteter iCloud-Schlüsselbund, weitere Funktionen für die Podcast-App, Universal Control und vieles mehr – die kommenden Systemupdates für das iPhone, iPad und den Mac strotzen nur so vor Neuerungen. Viele der Verbesserungen wurden aber bereits im Rahmen der vergangenen WWDC gezeigt – Apple benötigt für die Umsetzung der Features aber bisweilen etwas mehr Zeit. Außerdem stehen manche Funktionen oftmals nur in ausgewählten Ländern zur Verfügung, ehe das Unternehmen den Roll-out weltweit vornimmt. In diese Kategorie fällt „Visuelles Nachschlagen“: Das nützliche Feature hält nächste Woche auch auf Apple-Geräten in Deutschland Einzug.iOS 15 und macOS Monterey erweitern den Funktionsumfang der Foto-App deutlich: Erstmals lässt sich Text markieren, um diesen zu kopieren oder Übersetzungen vorzunehmen. In den USA leisten die Algorithmen noch weit mehr: Die Systeme erkennen Tiere, Pflanzen, Sehenswürdigkeiten, Kunstwerke und viele weitere Objekte – und blenden auf Wunsch nähere Informationen sowie ähnliche Bilder ein. Im Idealfall geht dies mit einem Erkenntnisgewinn für Nutzer einher: Details zu Pflanzengattungen oder Hunderassen sind auf diese Weise schnell und unkompliziert zugänglich. Mit dem am Dienstag veröffentlichten Release Candidate von iOS 15.4, iPadOS 15.4 und macOS 12.3 taucht diese Funktion nun auch auf unterstützten iPhones, iPads sowie Macs auf. Hierzu tippen oder klicken Anwender in der Fotos-App auf das „i“-Symbol in einem Bild. Anschließend wird das zu untersuchende Objekt entsprechend markiert.Ersten Rückmeldungen zufolge steht „Visuelles Nachschlagen“ bei Nutzern der oben genannten Release Candidates in Deutschland zur Verfügung – Anwender in Österreich und der Schweiz scheinen allerdings vorerst leer auszugehen. Die finale Version von iOS 15.4 und macOS 12.3 wird nächste Woche freigegeben. Um von der Funktion Gebrauch machen zu können, bedarf es eines Macs mit Apple Silicon. iPhones, die älter als das XR, XS oder SE (2020) sind, kommen nicht zum Zug.