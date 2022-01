iPad Pro mit 15-Zoll-OLED-Display? Apple-Zulieferer bereitet sich auf Panel-Produktion vor

Gurman prophezeit iPad Pro mit 14- oder 15-Zoll-Display

OLED-Panels mit zwei Lagen: Heller und brillanter

Mit dem iPad Pro 12,9“ bietet Apple bekanntlich ein Tablet an, welches sich nicht nur für Medienkonsum und Spiele eignet, sondern auch produktives Arbeiten ermöglicht. Leistungsmäßig und hinsichtlich des Displays ist es nahezu auf Augenhöhe mit dem aktuellen MacBook Air, zumal wenn es mit dem Magic Keyboard erweitert wird. In Cupertino denkt man zudem angeblich seit einiger Zeit darüber nach, künftig hauseigene Tablets mit noch größeren Displays anzubieten.Der bekannte Bloomberg-Journalist und Apple-Experte Mark Gurman vermeldete bereits im Juni vergangenen Jahres, dass Apple voraussichtlich 2023 ein iPad mit 14- oder gar 15-Zoll-Display vorstellen werde (siehe ). Diese Prognose bekräftigt jetzt ein Bericht von The Elec. Dem südkoreanischen Nachrichtenportal zufolge rüstet das chinesische Unternehmen BOE Technology zurzeit eine seiner Produktionsstätten auf die Fertigung von OLED-Panels mit Diagonalen von bis zu 15 Zoll (rund 38 Zentimeter) um. Die im Werk B12 in Chongqing hergestellten Komponenten sollen in Smartphones, Tablets, Notebooks und Automobilen zum Einsatz kommen.Da Apple zu den Kunden von BOE zählt, könnte der iPhone-Konzern die bis zu 15 Zoll großen Panels sowohl in MacBooks als auch für ein iPad Pro in entsprechender Größe nutzen. Dafür spricht laut The Elec unter anderem die Tatsache, dass die in Chongqing produzierten OLED-Panels in Mehrschicht-Technik gefertigt werden sollen, also aus zwei Lagen von roten, grünen und blauen Bildpunkten bestehen. Die Displays wären dadurch erheblich heller und brillanter als die derzeit im iPad Pro 12,9" eingesetzten Mini-LED-Panels. Angesichts der komplexen Technologie bleibe allerdings abzuwarten, so das Nachrichtenportal, ob BOE die Displays wie geplant zur Marktreife bringen könne. Das chinesische Unternehmen beliefert Apple derzeit mit OLED-Panels, welche im iPhone 13 zu finden sind, weitere Displays für Geräte aus Cupertino kommen von den südkoreanischen Konzernen Samsung und LG.