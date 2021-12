Gurman zu Apples kommenden Produkten: MacBook Pro für die Einstiegsklasse, iPad Pro mit Wireless Charging und mehr

Neue Macs, MacBook Air mit großen Veränderungen

Neue Apple Watch für Sportler

iPad Pro: Apples erstes Tablet, das kabelloses Laden unterstützt

Dieses Jahr hält für Apple-Kunden wohl keine allzu großen Überraschungen mehr bereit: Mit ziemlicher Sicherheit erfolgt noch in diesem Monat die Veröffentlichung von iOS, iPadOS sowie tvOS 15.2. Auch die Apple Watch und der Mac werden wohl noch mit Software-Updates bedacht. Im nächsten Jahr wird Apple aber wieder mit viel neuer Hardware auftrumpfen: Der üblicherweise gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman prognostizierte bereits einige der kommenden Geräte in seinem PowerOn-Newsletter . In der aktuellen Ausgabe bleibt Gurman weniger vage – und nennt sehr konkret die Produkte, an welche der Konzern gerade arbeitet. Manches davon kommt durchaus unerwartet.Einmal mehr bekräftigt Gurman, dass Apple im nächsten Jahr einen Mac Pro mit ARM-Chip vorstellt. Neben einer aktualisierten Version des Mac mini wolle das Unternehmen zudem mit einem High-End-iMac glänzen, welcher in der Produktpalette über dem 24-Zoll-Modell angesiedelt sei. Das MacBook Air erhalte die größte Überarbeitung, welche das Notebook je gesehen habe: Ein neues Design sowie der M2-Chip sollen Neukäufer überzeugen. Laut Gurman feile Cupertino außerdem an einem MacBook Pro der Einstiegsklasse: Dabei könnte es sich um einen Nachfolger des 13-Zoll-Modells handeln, bei dem aller Voraussicht nach auf die Touch Bar verzichtet wird.Apple erweitere im Jahr 2022 das Portfolio für Smartwatches gleich um drei neue Modelle: Neben dem Flaggschiffgerät, der Series 8, löse die Apple Watch SE 2 die aktuelle Baureihe ab. Ferner erwartet der Journalist eine gänzlich neue Variante, die sich gezielt an Sportler richtet: Diese warte mit einem robusten Design und Gehäuse auf, das mit einer erhöhten Widerstandsfähigkeit bei Kratzern, Dellen und Stürzen einhergehe.Bei Apples Tablets tut sich ebenfalls so einiges: Beim iPad ohne Namenszusatz sowie dem iPad Air betreibe Cupertino wohl behutsame Produktpflege, das iPad Pro hingegen erhalte eine gänzlich neue Funktion: Erstmals unterstütze ein Tablet von Apple kabelloses Laden. Ein Update für die AirPods Pro sei auch angedacht. Neben dem iPhone 14 halte das Unternehmen im nächsten Jahr auch eine Alternative für preissensible Nutzer bereit: Das iPhone SE sei erstmals mit 5G kompatibel. Einem neuen Bericht zufolge könnte das Gerät bereits im Frühjahr auf den Markt kommen.