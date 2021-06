12,9" sind nicht genug – noch größere iPads in Entwicklung?

Wohl frühestens 2023

Für 2022 andere Pläne

Da iPads nicht denselben Ansprüchen an Portabilität genügen müssen wie ein Smartphone, welches man gerne unterwegs in die Tasche stecken möchte, sind den Displaygrößen weniger Grenzen gesetzt. Das macht auch riesige Displays mit 12,9"-Diagonale wie im Falle des iPad Pro möglich. Auch dieses ist aber bereits so groß, dass gewisse Kompromisse bei der Verwendung auftreten – das Riesen-Tablet lediglich mit Daumen und kleinem Finger zu halten, ist zumindest recht anstrengend. Einem aktuellen Bericht zufolge denkt Apple aber zumindest darüber nach, die Marke von 12,9" noch einmal zu übersteigen. Laut Mark Gurman von Bloomberg müsse man sich bis zu einer möglichen Vorstellung hingegen noch eine Weile gedulden.Für dieses oder nächstes Jahr sei in jedem Fall noch nicht mit einem iPad mit mehr als 12,9"-Display zu rechen. Apple konzentriere sich nämlich zuerst auf neu designte Modelle mit den aktuellen Abmessungen. Diese werden wohl 2022 auf den Markt kommen, erst anschließend sei mit einer weiteren Größenoption zu rechnen. Mit einem iPad 14" oder gar 15" würde Apple die Grenzen zwischen Tablet und Notebook weiter verwischen. Gleichzeitig stünde damit so viel Platz zur Verfügung, dass iPads als Präsentationsgeräte besser einzusetzen wären – sei es auf dem Tisch liegend in Gruppendiskussionen oder auch an der Wand einer Ausstellung/Messe.Mehrere andere Quellen sprachen indes davon, was Apple für die unmittelbare Zukunft des iPads plant. Angeblich möchte Apple mit der kommenden Generation (2022) auf eine Glas-Rückseite umsteigen und bidirektionales Laden per Induktion anbieten. Selbst ein iPhone soll sich dann angeblich vom iPad mit Strom versorgen lassen. MagSafe sei ebenfalls geplant, momentan gibt es den magnetischen Anschluss nur im iPhone. Das iPad mini wachse angeblich auf 9" an, lege aber angesichts des randlosen Displays nicht an Abmessungen zu. Nicht ganz so große Neuerungen plane Apple für das iPad ohne Namenszusatz, dieses bleibe dem aktuellen Konzept weitgehend treu.