iPad Pro: Verfügbarkeit wird immer schlechter

Deutet Apple das Veröffentlichungsdatum an?

iPad Pro 9,7": Keine Hinweise

Im März blieb sowohl das erwartete Frühjahrs-Event als auch eine Aktualisierung der gesamten iPad-Palette aus. Zwar hatte Apple ein neues iPad-Modell aufgelegt, das mit einem Einstiegspreis von 399 Euro vergleichsweise günstig positioniert ist, beim iPad Pro gab es hingegen keine Neuerungen. Das iPad Pro 12,9" ist allerdings bereits seit eineinhalb Jahren im Sortiment, beim iPad Pro 9,7" verging mehr als ein Jahr seit Vorstellung. Zahlreichen Gerüchten zufolge plant Apple größere Umstellungen, so zum Beispiel die Vergrößerung des Displays auf mehr als 10" bei gleichen Gehäuseabmessungen - erreicht werden soll dies durch ein rahmenloses Design. Widersprüchliche Angaben kursieren hingegen zur möglichen Zeitplanung. Mal ist von Frühling bis Sommer die Rede, mal aber auch erst Herbst.Die seit Monaten konstant schlechter werdende Verfügbarkeit des iPad Pro 12,9" könnte hingegen Hinweise darauf bergen, dass zumindest eine aktualisierte Variante des Riesen-Tablets bevorsteht. Schon seit geraumer Zeit steigen die Lieferzeiten immer weiter an, inzwischen haben aber auch zahlreiche Apple Stores keine Geräte mehr auf Lager. Auf Apples Verfügbarkeits-Seiten ist derzeit der 16. Mai vermerkt - vorher ist keine Abholung vor Ort möglich. Dies ist nicht nur bei einem, sondern gleich bei zahlreichen Apple Stores der Fall. Bei Online-Bestellung geht Apple von bis zu 3 Wochen Lieferzeit aus - egal in welchem Land man das iPad Pro 12,9" auswählt. Es klingt nicht unwahrscheinlich, dass Apple für diesen Zeitraum Aktualisierungen eingeplant hat. Anders als beim Nachfolger des iPad Pro 9,7" werden keine maßgeblichen Änderungen, sondern nur Produktpflege erwartet.Keine derlei konkreten Andeutungen gibt es hingegen beim iPad Pro 9,7". Sollten die Gerüchte wirklich stimmen und größere Umstellungen bevorstehen, dann aktualisiert Apple die Baureihe vermutlich auch erst anlässlich eines Events. Die nächste Bühnenveranstaltung findet Anfang Juni statt - die diesjährige Entwicklermesse WWDC öffnet am 5. Juni ihre Pforten und beginnt wie üblich mit einer Keynote. Neben iOS 11, macOS 10.13 sowie großen Updates für tvOS und watchOS könnte ein neues iPad Pro dort ebenfalls ein wichtiges Thema sein.