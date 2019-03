iPad 2019: Neues Modell soll weiter auf Touch ID und Klinke setzen

Altes Design mit neuem Innenleben

Widersprüchlich Aussagen zum Display

Lieferanten bereiten sich auf den Launch vor

Die kommende iPad-Modellreihe behält einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für handelsübliche Kopfhörer und einen Fingerabdrucksensor. Das wollen asiatische Medien aus Zulieferkreisen erfahren haben. Auch andere Komponenten der Baureihe bleiben demnach unverändert.Das komplette Design soll Apple ebenfalls beibehalten. Der iPhone-Produzent verwende das aktuelle Gehäuse weiter, auch der Klinkenanschluss bleibe, heißt es. Zuvor waren Berichte aufgekommen, der Konzern setze seinen Weg fort, alle Produkte auf USB-C umzurüsten. Auch die Gesichtserkennung bleibt den Pro-Modellen vorbehalten, Besitzer des „normalen“ iPads sollen sich weiterhin per Fingerabdruck autorisieren können. Wenn die diese Berichte und die der neuen iPad-Mini-Modelle stimmen, setzt Apple dieses Jahr bei den iPads komplett auf Produktpflege. Allerdings erwartet die Industrie, dass Apple aktuelle Prozessoren und Netzwerkchips einsetzt. Aus den erweiterten Stromsparfunktionen der neuen Komponenten könnten auch längere Akku-Laufzeiten resultieren. 2019 wolle der Hersteller keine überarbeiteten iPad Pro präsentieren, hieß es zuletzt aus informierten Kreisen.Zuvor hatten diverse Quellen angekündigt, Apple verbaue einen größeren Bildschirms – möglich werde das durch die Verkleinerung der Display-Ränder. Während den Nutzern momentan 9,7 Zoll zur Verfügung stehen, visiere der Hersteller bei der künftigen Version 10 Zoll an. Der nun veröffentlichte Bericht aus Japan erklärt, nach wie vor widersprüchliche Informationen zu erhalten. Aus einigen Zulieferer-Betrieben höre man von 10 Zoll, andere behaupteten, die Displaygröße bleibe bei 9,7 Zoll.Zurzeit macht kein exakter Termin die Runde, wann die 7. Generation iPads auf den Markt kommt. Jedoch scheint der Start in nicht mehr allzuweiter Ferne zu liegen: Die Zulieferer machten sich für die Markteinführung bereit. Schon Apples Eintragung in die Datenbank der Eurasian Economic Commission hatte nahe gelegt, dass die neuen iPads bald das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Fünf bisher unbekannte Modellnummern registrierte der Technologie-Gigant dort. Auch bei der indischen Behörde BIS (Bureau of Indian Standard) hat Apple zwei neue Modelle eingetragen: A2124 und A2133. Zuletzt kursierten Veröffentlichungstermine Ende März oder Mitte April.