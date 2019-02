Neue iPads deuten sich an: Hinweise auf eine baldige Veröffentlichung

Apple registriert neue iPads beim Bureau of Indian Standards

„Normales“ iPad wächst auf 10,2-Zoll, iPad mini bekommt neuen SoC

Apple veröffentlicht dieses Jahr höchstwahrscheinlich eine neue Generation des iPad mini und zudem ein neues „normales“ iPad mit etwas größeren Display – so viel ist bekannt. Sowohl neue, von Apple bei der Eurasian Economic Commission (EEC) registrierte iPad-Modellnummern als auch eine Bloomberg-Meldung weisen darauf hin. Jetzt kommt ein weiteres Indiz für bevorstehende iPad-Neuerungen zu den bisherigen Hinweisen hinzu. Apple hat zwei bislang unveröffentlichte iPad-Modelle beim Bureau of Indian Standards (BIS) registriert.Die Modellnummern A2124 and A2133 waren zuvor bereits bei der Zertifizierung der Eurasian Economic Commission angegeben. Zusätzlich zu den beiden im BIS-Bericht genannten Nummern enthielt der EEC-Auszug im Januar noch fünf weitere iPad-Modelle, zu denen außer den kryptischen Bezeichnungen keine weiteren Informationen bekannt wurden. Deswegen ist nicht sichergestellt, ob es um Varianten eines einzelnen iPads beziehungsweise iPad mini geht oder von unterschiedlichen Modellen die Rede ist. Auch zu Ausstattungsdetails wie zum Beispiel der Speichergröße geben die spärlichen Angaben nichts her. Nur der Fertiger lässt sich erkennen. Es handelt sich um die chinesische Foxconn-Tochter Hongfujin Precision Electronics.Das für sein großes Zulieferer-Insiderwissen bekannte „Apple-Orakel“ Ming-Chi Kuo vermutet, dass Apple dieses Jahr zwei neue iPads veröffentlicht: Einen Nachfolger für die sechste Generation des 9,7-Zoll-iPads und ein neues iPad mini. Die Displaygröße des „normalen“ iPads soll auf 10,2 Zoll anwachsen. Für das iPad mini 5 werden praktisch nur Leistungsverbesserungen im Vergleich zum Vorgänger erwartet – Gehäuse und Display sollen gleich bleiben. Dagegen seien keine neuen iPad Pro für 2019 vorgesehen.Wann Apple die kommenden Tablet-Neuheiten präsentiert und auf den Markt bringt, ist nicht bekannt. Bisherige Berichte prognostizieren eine Vorstellung im Frühjahr, wobei das dazugehöre Event im März oder April stattfinden könnte.