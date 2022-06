iOS 16: Apple rudert bei HDR10+ zurück +++ Mehr löschbare Apple-Apps

Doch keine Unterstützung von HDR10+ in Apples TV-App?

Liste löschbarer Apple-Apps wird länger

Die Freude war bei einigen Nutzern schon groß: Im Zuge der WWDC-Neuerungen wurden nach und nach auch weitere Feature bekannt, die Apple auf der Keynote nicht thematisierte – darunter die Unterstützung von HDR10+ in Apples TV-App. Die englischsprachigen Dokumentationen zu iOS 16, iPadOS 16 und macOS 13 Ventura enthielten entsprechende Passagen, die sich der Unterstützung des von Samsung und Amazon Video konzipierten HDR-Standards widmeten.Doch mittlerweile ist davon nichts mehr zu sehen. Apple hat auf allen genannten Betriebssystem-Vorschauseiten den Hinweis auf HDR10+ kommentarlos gestrichen. Für tvOS 16 fehlen aktuell diesbezügliche Informationen – doch es wäre unwahrscheinlich von Apple, den anvisierten Support für HDR10+ erst bei iOS 16 und Co. zu streichen und dann trotzdem für tvOS 16 anzubieten.Warum Apple die Unterstützung von HDR10+ erst explizit erwähnte und kurze Zeit später entfernte, ist nicht bekannt, da sich das Unternehmen bislang nicht dazu geäußert hat. Aufgekommene Spekulationen über eine eventuell zu frühe Verkündung Apples, bevor die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen waren, lassen sich nicht verifizieren. Apple klärt die Sachlage unter Umständen in naher Zukunft auf – oder auch nicht. Wer auf HDR10+ bei Apple hofft(e) – darunter wohl insbesondere Nutzer von Samsung-TVs –, muss jedenfalls weiter warten. Das Unternehmen aus Cupertino unterstützt dagegen schon seit langem die HDR-Standards HDR10 und Dolby Vision. HDR10+ fristete bislang ohnehin eher ein Nischendasein.Apple-Apps hatten viele Jahre lang einen festen Platz auf iPhones und iPads inne. Im Gegensatz zu Drittanbieter-Anwendungen konnten Nutzer Apples hauseigene Programme nicht entfernen. Doch das Unternehmen änderte die strikte Haltung schließlich und lässt Anwender inzwischen auch viele hauseigene Apps wie Mail oder Kalender löschen – inklusive der dazugehörigen Benutzer- und Konfigurationsdaten.In iOS 16 und iPadOS 16 kommen 9to5mac zufolge drei weitere Apple-Apps zur Liste an entfernbaren Programmen hinzu: "Wo ist?", Health und Uhr. Wie oft bei gelöschten Anwendungen verlieren Nutzer dadurch iOS-Features. Wer beispielsweise "Wo ist?" löscht, kann aufgrund der fehlenden App nicht mehr nach den eigenen AirTags suchen. Die entfernten Apple-Anwendungen lassen sich über den App Store wieder installieren.