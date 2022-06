iOS 16 bekommt Entwicklermodus – Hinweis auf Öffnung für alternative App-Stores?

Entwicklermodus in iOS-Beta schon enthalten

Feature soll Nutzer vor schädlichen Apps schützen

Vorbereitung auf Zulassung alternativer App Stores?

Apps für iPhone, iPad und Apple Watch gibt es ausschließlich im App Store – daran hat sich bis heute trotz mancher Bestrebungen von Gesetzgebern und Regulierungsbehörden nichts geändert. Das Ende dieses von Apple-Kritikern oft als „Monopol“ gescholtenen Systems ist aber am Horizont bereits zu erkennen, unter anderem wegen einer geplanten EU-Regelung (siehe ). Entwicklern und großen Unternehmen stehen allerdings bislang schon alternative Möglichkeiten zur Verfügung, um Anwendungen auf den Smartphones, Tablets und Uhren zu installieren.Developer können Apps mithilfe von Xcode auf ihre Geräte übertragen, um die Programme dort zu testen. Außerdem lassen sich Betaversionen via Testflight an iPhone-, iPad- und Apple-Watch-Nutzer verteilen. Große Unternehmen verfügen zudem über die Möglichkeit, selbst entwickelte Apps auf den Devices ihrer Mitarbeiter zu installieren. Künftig stellt Apple ein weiteres Verfahren bereit, welches sich aller Wahrscheinlichkeit nach von jedermann nutzen lässt. Hierfür führt das kalifornische Unternehmen in iOS 16, iPadOS 16 und watchOS 9 einen speziellen Entwicklermodus ein. In den anlässlich der World Wide Developers Conference veröffentlichten Entwickler-Betas der drei Betriebssysteme ist die Funktion bereits enthalten.Offiziell dient das neue Feature dazu, Nutzer vor der Installation potentiell schädlicher Apps zu schützen und die Gefahr von Angriffen mithilfe von Funktionen zu reduzieren, welche eigentlich ausschließlich Entwicklern zur Verfügung stehen. Das geht aus der Dokumentation hervor, die Apple auf den hauseigenen Webseiten zur Verfügung stellt. Wenn Apps mithilfe von Xcode oder via Apple Configurator installiert werden sollen, muss künftig der Entwicklermodus aktiviert sein. Ist das nicht der Fall, verweigern iOS 16, iPadOS 16 und watchOS 9 den Vorgang. Anwendungen, welche über den App Store oder in Testflight bezogen werden, sind davon nicht berührt.Eine von Apples Erläuterungen im Zusammenhang mit dem Entwicklermodus lässt aufhorchen: Das Unternehmen verweist ausdrücklich auf die Installation von .ipa-Dateien. Dieses Format kommt bei Apps zum Einsatz, welche außerhalb des App Store angeboten werden, also zum Beispiel hausinterne Anwendungen großer Unternehmen. Beobachter werten dies als Zeichen, dass Apple den Entwicklermodus unter anderem im Hinblick auf mögliche gesetzliche Verpflichtungen zur Zulassung alternativer Softwareläden bereitstellt. Die Aktivierung des Features erfordert nämlich mehrere Schritte, unter anderem einen Neustart des Geräts. Zudem müssen etliche Warnungen zur Kenntnis genommen und vom Nutzer bestätigt werden. Ein solches Verfahren eignet sich naturgemäß sehr gut dafür, auf die Risiken einer App-Installation aus „unsicheren Quellen“ aufmerksam zu machen.