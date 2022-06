iOS 16: Mehr neue Wallpaper als jemals zuvor – und viele kreative Möglichkeiten

Sieben neue Wallpaper-Kategorien

Emojis können Homescreen und Lockscreen bevölkern

Farbenspiele, Wetterkapriolen und Diversität

Wallpaper können mit Widgets versehen werden

Neuen Major-Versionen der hauseigenen Betriebssysteme spendiert Apple stets auch frische Bildschirmhintergründe. Diese Tradition pflegt das kalifornische Unternehmen nicht nur beim Mac, auch iPhone und iPad werden seit vielen Jahren regelmäßig mit häufig künstlerisch gestalteten Grafiken und Bildern ausgestattet. Im Falle von iOS 16 stellt Apple mehr neue Wallpaper zur Verfügung als jemals zuvor in der Geschichte der Smartphones aus Cupertino. Grund dafür ist unter anderem der überarbeitete Sperrbildschirm, dessen Erscheinungsbild sich vielfältig konfigurieren lässt.Gleich sieben Kategorien umfasst die Wallpaper-Auswahl, welche Apple in iOS 16 integriert hat. Neben „Menschen“ und „Fotos“ gibt es „Emoji“, „Wetter“, „Astronomie“ und „Farben“ sowie „Photo Shuffle“. Die traditionellen Bildschirmhintergründe sind natürlich nach wie vor vertreten, diese fasst Apple in einer Rubrik namens „Kollektionen“ zusammen. Darüber hinaus stehen die Sammlungen „Pride“ und „Unity“ zur Verfügung. Nicht verändert wurde hingegen die Konfiguration von Lockscreen und Homescreen, sie findet sich wie bisher in den Einstellungen des iPhones unter „Hintergrundbild“. Dort lassen sich auch die Optionen der größtenteils dynamischen Wallpaper festlegen.Besonders kreativ zu Werke gehen kann man bei den Emoji-Hintergründen. Diese lassen sich mit nahezu beliebigen Kombinationen der beliebten Symbolbildchen füllen. Hinsichtlich der Anordnung stehen dabei zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, beispielsweise grobe und feine Raster, Spiralen oder ringförmige Muster. Selbstverständlich ist die Hintergrundfarbe ebenfalls frei wählbar. Bei alledem gilt weitgehend: Erlaubt ist, was gefällt – von zurückhaltender Gestaltung bis hin zu quietschbunten Designs.In der Kategorie „Farben“ kann man sich ebenfalls zügeln oder loslassen. Apple stellt hier eine große Auswahl an Schattierungen zur Verfügung, darüber hinaus lassen sich die Tonwerte für jede in einem Wallpaper genutzte Farbe individuell einstellen. Äußerst dynamisch sind die Wetter- und Astronomie-Hintergründe. Sie zeigen nicht nur Erde, Mond, Sonne oder Wolken, sondern beinhalten zudem animierte Echtzeit-Informationen etwa zur Wettersituation oder zu den Mondphasen am aktuellen Standort. „Pride“ und „Unity“ nehmen die Motive auf, welche bereits von den Zifferblättern der Apple Watch bekannt sind und sexuelle sowie ethnische Diversität symbolisieren.Darüber hinaus enthält iOS 16 etliche neue Variationen der bereits in früheren Versionen vorhandenen Streifen-Wallpaper sowie einige Porträt-Hintergründe mit Bokeh-Effekt. Alle Wallpaper lassen sich zudem auf dem Lockscreen mit Widgets bevölkern. Dieses neue Feature nahm während des Eröffnungs-Events der World Wide Developers Conference breiten Raum ein.