iOS 16: Always-on-Display beim iPhone 14 verraten?

iOS 16 enthält drei neue Frameworks für Display-Steuerung

Apples Entwickler können Feature mit iPhone 13 Pro testen

Always-on-Display wohl nur bei iPhone 14 Pro (Max)

Die Displays von Apples Top-Smartphones spielen traditionell in der jeweiligen Premium-Liga ihrer Zeit. Das kalifornische Unternehmen verbesserte die Panels von Generation zu Generation. iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max bieten unter anderem variable Bildwiederholfrequenzen von bis zu 120 Hertz, unterstützen HDR sowie den P3-Farbraum und bieten Helligkeitswerte vom maximal 1.200 Candela pro Quadratmeter. Ein Feature allerdings, über welches etwa die aktuelle Apple Watch verfügt, blieb den Geräten aus Cupertino bislang verwehrt: ein Always-on-Display gibt es bislang nicht.Der bekannte Display-Experte Ross Young erwartet allerdings, dass Apple beim iPhone 14 Pro (Max) auf LTPO-Panels setzt (siehe ). Diese können wegen ihres niedrigen Energiebedarfs ständig aktiv sein, ohne die Akkulaufzeit nennenswert zu verringern. Apple nutzt diese Technologie daher bereits bei den hauseigenen Uhren. 9to5Mac fand jetzt im Code der Entwickler-Beta von iOS 16 gleich mehrere Hinweise darauf, dass die kommende Version des iPhone-Betriebssystems mit der Unterstützung von Always-on-Displays ausgestattet ist. Apple erweiterte iOS 16 nämlich um drei neue Frameworks, welche mit der Steuerung der Helligkeit im Zusammenhang stehen.Die drei Programmierschnittstellen werden von verschiedenen Komponenten des Smartphone-Betriebssystems genutzt, unter anderem dem Sperrbildschirm. Darüber hinaus gibt es 9to5Mac zufolge etliche Verweise auf ein Always-on-Display im sogenannten Springboard. Diese Software-Komponente ist beispielsweise für Lockscreen und Homebildschirm zuständig. Zudem fanden die Kollegen eine Reihe versteckter Flags. Diese erlauben den iOS-Entwicklern die Aktivierung des Always-on-Displays, und zwar sogar auf Geräten, welche die Funktion von Haus aus nicht unterstützen. Apples Mitarbeiter können das Feature somit bereits auf einem iPhone 13 Pro testen und müssen nicht auf die ersten Exemplare des iPhone 14 Pro warten.Angesichts der Entdeckung im Code der Betaversion von iOS 16 ist daher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das iPhone 14 Pro (Max) über ein Always-on-Display verfügen wird. Die Modelle ohne den Pro-Zusatz dürften hingegen ohne das Feature auskommen. Diese stattet Apple nämlich vermutlich nicht mit einem Panel aus, dessen Bildwiederholfrequenz sich bis auf wenige Hertz absenken lässt. Eine solche Technik ist jedoch erforderlich, damit ein Always-on-Display so wenig Energie wie irgend möglich verbraucht.