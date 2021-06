iOS 15: Umstieg von Android wird einfacher

Angenehme Nutzungserfahrung ermöglichen

Bislang lediglich für iOS 15 angekündigt

Wer von einem älteren auf ein neues iPhone umsteigt, kann die Daten ganz einfach übernehmen. Seit mehreren Jahren reicht es bereits aus, die beiden Geräte nach dem ersten Start nebeneinander zu legen. Anschließend schreitet ein Migrations-Tool zur Hilfe und bietet den Import der alten Einstellungen und weiterer Inhalte an. Komplizierter wird es hingegen, verwendete man zuvor ein Android-Smartphone. Cupertino bietet hierzu ein Tool namens "Move to iOS" an – wie es 2015 bei der Vorstellung hieß, die erste Android-App aus dem Hause Apple. Um Anwendern einen noch sanfteren Umstieg zu ermöglichen, wird iOS 15 noch einmal nachlegen.Das Ziel lautet, so viele Daten wie möglich vom vorherigen Android-Smartphone auf das iPhone zu übertragen. Direkt die ersten Schritte auf der neuen Plattform sollen angenehm sein und ein gutes Bedienerlebnis bieten. iOS 15 ermöglicht es daher auch, Fotoalben, Dateien, Ordner sowie Einstellungen zu Bedienungshilfen zu übernehmen. Direkt "vom Start an persönlichere Nutzung" lautet hierzu das Schlagwort. Außerdem weist Apple deutlicher darauf hin, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Ein QR-Code schickt das Android-Smartphone in den Google Play Store, um dort dann die "Move to iOS"-App kostenlos zu beziehen.Noch unbekannt ist, ob Apple die "Move to iOS"-App entsprechend anpasst, um auch mit Systemen älter als iOS 15 komplette Datenübernahme zu ermöglichen. Da Umsteiger aber höchstwahrscheinlich ein iPhone erhalten, auf dem die aktuelle iOS-Version läuft, dürfte dies kaum erforderlich sein. Blickt man hingegen auf die Rezensionen der App, scheint es dennoch erheblichen Nachholbedarf zu geben. Zwar dominieren nicht mehr die wenig sinnvollen Bewertungen, welch überteuerter Unsinn ein iPhone doch im Vergleich zu Android-Smartphones ist – doch mit der Qualität und Geschwindigkeit der Datenübertragung zeigen sich dennoch viele Anwender sehr unzufrieden.