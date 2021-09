iOS 15 – die ersten Nutzerrückmeldungen und Erfahrungen

Große Probleme bleiben aus

Seltsame Speicherwarnung

Millionen, vermutlich sogar Dutzende Millionen Nutzer, dürften in den ersten Stunden nach der Freigabe von iOS 15 und iPadOS 15 wohl den entsprechenden Update-Button in den Systemeinstellungen betätigen. Inzwischen ist Apples Infrastruktur aber auf den Ansturm recht gut vorbereitet. Während in früheren Jahren oft stundenlange Wartezeiten auftraten, bis Updates wieder in halbwegs normaler Geschwindigkeit herunterzuladen waren, gab es diesmal nicht viel mehr als einen kleinen Schluckauf. Zwar brachen die anfangs noch sehr hohen Downloadraten auch diesmal ein, von kompletten Abbrüchen berichtet aber kaum jemand. Wenn überhaupt, dann stand die Fortschrittsanzeige kurz, setzte dann aber den Weg zum Abschluss der Installation rasch fort. Bei den meisten war es somit nur eine Sache von Minuten.iOS 15 ist sicherlich nicht das umfangreichste iOS-Update, welches die iPhone-Welt je gesehen hat. Dies mag auch einer der Gründe sein, warum bislang keinerlei größere technische Probleme auftraten – und auch vergleichsweise wenige Diskussionen zu den Neuerungen. Vereinzelte Nutzer sprechen davon, in manchen Apps nicht korrekt scrollen zu können, allerdings scheint es sich um kein besonders häufig auftretendes Problem zu handeln. Auch Pairing-Probleme mit Bluetooth-Zubehör sind mit einem Neustart des Devices zu kurieren.Wer der Meinung ist, direkt nach dem Update Performance-Probleme zu haben, sollte sich schlicht ein paar Stunden in Geduld üben. Sobald Spotlight und andere Hintergrundprozesse mit ihrer Arbeit fertig sind, läuft alles wieder flüssig. Ein etwas dubioses Problem betrifft die Warnung vor fehlendem Speicherplatz. Hier kommt es wohl zu falscher Berechnung des verbleibenden Speichers – und zwar in zwei verschiedenen Ausführungen. Manchmal glaubt das System, von 64 GB seien bereits 75 GB belegt, in anderen Fällen zeigt das iPhone zwar ausreichend freie GB an, verweigert sich aber dennoch. Die einzige Notlösung derzeit: Neustart und Daumen drücken. Wenn auch dies partout nicht hilft, bleibt vorerst nur Zurücksetzen des iDevices samt Wiederherstellung aus dem Backup.