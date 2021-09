Was „Fokus“-Modi von iOS 15 schlechter machen: Keine Benachrichtigungen, wenn Gerät aktiv benutzt wird

Bei Benutzung des iPhones bleibt Fokus aktiv – und das Gerät stumm



Quelle: Diese Möglichkeit fehlt ab iOS 15Quelle: MacRumors

Stummschalter ist als Workaround ungeeignet

Es handelt sich wohl um eines der größten Features von iOS 15: Mit der Funktion „Fokus“ lassen sich unterschiedliche Ruhemodi konfigurieren, die auf Wunsch synchron auf allen kompatiblen Apple-Geräten aktiviert werden. „Nicht stören“ ist nun nur noch ein Modus unter vielen: Nutzer bestimmen den Personenkreis sowie jene Apps, die Mitteilungen senden dürfen. Der Sperrbildschirm lässt sich bei Bedarf abdunkeln, außerdem sind Anwender in der Lage, vordefinierte Zeiten für die Aktivierung zu bestimmen und den jeweiligen Status mit anderen Apps zu teilen. Kurzum: Fokus stellt eine große Erweiterung für „Nicht stören“ dar – mit einer Ausnahme.Bis iOS 14 waren die Einstellungsmöglichkeiten für „Nicht stören“ eher spartanisch: So ließ sich beispielsweise ein Zeitplan erstellen, um das Gerät automatisch in diesen Modus zu versetzen. Allerdings gab es einen Punkt, welcher Nutzern eine bestimmte Wahl ließ: Anwender konnten frei entscheiden, ob Nachrichten bei aktivierter Funktion ständig stummgeschaltet sind – oder ob der Modus außer Kraft gesetzt wird, sobald das iPhone im aktiven Gebrauch ist. Diese Konfiguration bietet iOS 15 trotz aller anderen Verbesserungen nicht mehr – sehr zum Frust einiger Nutzer.So häufen sich beispielsweise auf Reddit Beiträge von Betroffenen, welche den Wegfall dieser Option beklagen. Viele Anwender möchten von Mitteilungen weitgehend unbehelligt bleiben, wenn sie nicht gerade ihr Gerät nutzen. Für Nutzer dieses Anwendungsfalls kommt Cupertinos Entscheidung höchst ungelegen – zumal der Stummschalter auf der Seite des iPhones keine wirkliche Alternative bietet: Während der Benutzung des Geräts sind Mitteilungstöne ausgeschlossen. Es ist fraglich, ob Apple sich des Problems mit einem künftigen Update annimmt – die erste Beta-Version von iOS 15.1 ändert die Funktionalität von Fokus nicht.