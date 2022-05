iOS 15.5 und macOS 12.4: Kurzbefehle mit vielen Verbesserungen

Verbesserungen bei Dialogfenstern und Symbolen

macOS-Kurzbefehle: Direktes Teilen von Ergebnissen

Apples Release Notes zu iOS/iPadOS 15.5 und macOS 12.4 sind nicht allzu umfangreich. Allerdings hat das kalifornische Unternehmen in den Betriebssystemen viele Sicherheitslücken geschlossen und listet diese Bugfixes in entsprechenden Supportdokumenten auf (siehe ). Bislang nicht bekannt war, dass die Kurzbefehle-App für iPhone, iPad und Mac im Rahmen der vor einigen Tagen veröffentlichten Updates ebenfalls aktualisiert wurde und unter anderem einige Funktionserweiterungen erhielt.Dem im Zuge des Updates überarbeiteten Benutzerhandbuch für die Kurzbefehle-App ist zu entnehmen, dass die Größe der Dialogfenster „Aus Liste auswählen“ und „Aus Menü auswählen“ in der neuen Version an den Inhalt angepasst wird. Zudem hat Apple nach eigenen Angaben die Einstellungen für Datenschutz und Sicherheit optimiert sowie die Darstellung der Taste „Aktion anzeigen“ bei der Nutzung des hellen Modus verbessert. Falls man auf iPhone oder iPad Automatisierungen konfiguriert hat, zeigen die Geräte nach einem Neustart ab sofort entsprechende Mitteilungen an. Außerdem hat Apple ein Problem bei der Anzeige von Symbolen in Automationsmitteilungen behoben. Das Einfügen von Text in „Suchen“-Aktionen funktioniert jetzt zuverlässiger. Im Kurzbefehle-Editor wurden darüber hinaus einige Fehler behoben, zwei bislang vorhandene Probleme mit Widgets gehören nun ebenfalls der Vergangenheit an.In der Kurzbefehle-App für macOS hat Apple sich ebenfalls der Größe der Dialogfenster angenommen und die Darstellung der Taste „Aktion wiederholen“ optimiert. Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, Inhalte direkt aus dem Fenster „Ergebnis anzeigen“ heraus zu teilen. Die Aktion „Foto aufnehmen“ wird in der Zusammenfassung des Editors ab sofort auch dann richtig angezeigt, wenn man „Kameravorschau anzeigen“ aktiviert oder deaktiviert. Zuverlässiger als bislang funktionieren das Anordnen mehrerer Ordner in der Seitenleiste von „Meine Kurzbefehle“ sowie das Einfugen von Text in „Suchen“-Aktionen. Darüber hinaus hat Apple einige Fehler bei der Erstellung von Skripten beseitigt, die unter anderem zu Berechtigungsproblemen und dem unbeabsichtigten Löschen von temporären Dateien führten. Die weiteren Änderungen lassen sich dem aktualisierten Benutzerhandbuch entnehmen.