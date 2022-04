Kurzbefehle-App: Früherer Apple-Mitarbeiter stellt über 500 kostenlose Shortcuts zur Verfügung

Große Sammlung von kostenlosen Kurzbefehlen

Zwei Kategorien und drei Schwierigkeitsstufen

Seit iOS 12 kann man das Betriebssystem für iPhone und iPad mithilfe einer App namens "Kurzbefehle" um nahezu beliebige Funktionen erweitern. Auf dem Mac ist diese Anwendung mittlerweile ebenfalls verfügbar. Die grundlegende Bedienung hat MacTechNews bereits vor zwei Jahren in einem großen Tutorial anhand von praktischen Beispielen vorgestellt (siehe ). Im Internet gibt es zudem eine Reihe von kostenlosen Shortcuts, welche sich nach dem Herunterladen direkt nutzen lassen. Eine der größten Sammlungen dieser Art stammt von einem ehemaligen Apple-Mitarbeiter.Die Kurzbefehle-App basiert bekanntlich auf einer iPhone-Anwendung namens "Workflow", die Apple vor fast genau fünf Jahren übernahm. An der Weiterentwicklung durch das kalifornische Unternehmen maßgeblich beteiligt war Matthew Cassinelli. Im Laufe der vergangenen Jahre erstellte er eine Vielzahl von Shortcuts und setzte diese Tätigkeit auch nach seinem Ausscheiden aus Apples Diensten kontinuierlich fort. Jetzt hat er eine erweiterte Version seiner Sammlung veröffentlicht. Diese umfasst mittlerweile mehr als 500 Gratis-Kurzbefehle sowie viele weitere, die mithilfe eines kostenpflichtigen Unterstützer-Zugangs erhältlich sind.Die Liste von Cassinellis Free Shortcuts umfasst nahezu jeden erdenklichen Anwendungsbereich. Der Entwickler unterteilt sie grob in die Kategorien "Produktivität", zu der unter anderem Kalender-, Aufgaben- und Kommunikationsfunktionen zählen, sowie "Lifestyle" mit Automatisierungen etwa im Zusammenhang mit Musik, Sozialen Netzwerken oder Videos. Etliche Kurzbefehle dienen der Steuerung von Geräten wie Apples TV oder Apple Watch. Zudem hat der Entwickler eine Einteilung in drei Schwierigkeitsklassen vorgenommen, diese reichen von "Einfach" über "Durchschnittlich" bis "Komplex". Wer sich zum ersten Mal mit Kurzbefehlen befasst, kann sich daher zunächst mit Shortcuts der leichtesten Gruppe an die Erstellung von Abläufen und Automatisierungen herantasten und später Schritt für Schritt seine Kenntnisse ausbauen.