Apple veröffentlicht macOS 12.4 Monterey

Neuerungen von macOS 12.4

Studio Display Firmware 15.5

In Apple Podcasts steht eine neue Einstellung zur Verfügung, die die Anzahl der auf dem Mac gespeicherten Folgen begrenzt und ältere automatisch löscht.

Die Unterstützung für das Studio Display-Firmwareupdate 15.5, das als separates Update verfügbar ist, ermöglicht präziseres Kameratuning, einschließlich Rauschunterdrückung, Kontrast und der Verwendung von Rahmen.

Download und Installation

Weitere Updates

Beta von macOS 12.5 bereits in den Startlöchern

Apple hat die Betaphase des vierten größeren Updates für macOS Monterey beendet und stellt ab sofort allen Nutzern die finale Version zur Verfügung. Monterey war im Oktober vergangenen Jahres erschienen, wie gewohnt gab Apple alle sechs bis acht Wochen eine Aktualisierung frei. Während die ganz großen Neuerungen normalerweise nur im Jahrestakt angekündigt werden, gab es seitdem einige Anpassungen. Neben der verspäteten Einführung von Universal Control (macOS 12.3) sowie SharePlay (12.1) und iCloud Private Relay (12.1) gab es unter anderem den Apple Voice Music Plan sowie zahlreiche Detailverbesserungen. Auch macOS 12.4 ist kein großes Feature-Update, Apple konzentrierte sich vornehmlich auf Fehlerbehebungen.Nachdem Apple mit macOS 12.1 bis 12.3 zahlreiche Funktionen abgearbeitet hatte, die eigentlich schon auf der WWDC 2021 angekündigt worden waren, gab es diesmal lediglich moderate Anpassungen. Beispielsweise schraubte Apple weiter an Universal Control, dokumentierte während der Betaphase aber keine konkreten Änderungen. Bekannt ist lediglich, dass die Funktion nun nicht mehr als Beta deklariert ist. Im Hintergrund arbeitete das Unternehmen zudem an einer neuen Musik-App für Klassik, allerdings gab es bislang keine offizielle Ankündigung.Längst hat man sich daran gewöhnt, dass es regelmäßige Software-Updates für Handys, Uhren und Lautsprecher gibt, nun kommen im Apple-Universum wohl auch noch Displays hinzu. Die Studio Display Firmware 15.5 für das vor zwei Monaten präsentierte Apple Studio Display soll Probleme der Webcam beseitigen, denn die Qualität der Bilddarstellung ließ zu wünschen übrig.Die offiziellen Release Notes dokumentieren folgende Punkte:Das Update erfolgt wie immer direkt über die Systemeinstellungen in der Sektion "Software-Aktualisierung". Automatisch wird das passende Installationspaket ausgewählt, manuelle Downloads sind nicht erforderlich. Geduld braucht man leider weiterhin, denn auch kleine Updates sind inzwischen mit Arbeitspausen von 30 bis 60 Minuten verbunden – obwohl Apple eigentlich versprochen hatte, den Ablauf zu beschleunigen.Im Zuge der Aktualisierung gibt es wie immer auch Updates für ältere Versionen von macOS – Apple stellt damit Sicherheitsupdates für all jene zur Verfügung, die nicht auf das neueste Systeme umsteigen können oder wollen. macOS 11.6.6 ist ein Beispiel dafür, denn Big Sur zählt ebenfalls zu den Updatekandidaten des Abends.Bis zum Start der nächsten Betaphase wird nicht viel Zeit vergehen, denn Apple hat schon vor einigen Tagen mit intensiven Tests in der Öffentlichkeit begonnen. Aller Wahrscheinlichkeit nach tauchen die ersten Builds bereits in den kommenden Tagen über den Entwicklerbereich auf (siehe auch dieser Artikel: ).