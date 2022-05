Updates stehen bereit: iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6 und tvOS 15.5 sind verfügbar

iOS 15.5 und iPadOS 15.5

Release Notes

watchOS 8.5 und tvOS 15.5

Acht Monate ist es nun schon wieder her, dass Apple iOS 15 und iPadOS 15 für alle Nutzer freigab. Auf die Veröffentlichung am 20. September 2021 folgten fünf weitere Aktualisierungen – die jüngste steht ab sofort zur Verfügung. Während der Testphase hatte Apple vier Betaversionen und einen Release Candidate verteilt, dabei schon vorab die wichtigsten Neuerungen publik gemacht. Wie im Falle von macOS 12.4 gilt, dass der Großteil der Anpassungen unter der Haube erfolgt – allerdings gibt es beim iPhone- und iPad-Betriebssystem ebenfalls einige Änderungen zu entdecken. Wir fassen diese im Folgenden zusammen.Wer die Systemeinstellungen auf dem iPhone oder iPad öffnet, findet dort das entsprechende Update vor. Weitreichende Änderungen dokumentiert die Updatebeschreibung zwar nicht, wohl aber einige Verbesserungen und Änderungen. Etwas umstritten ist die Entscheidung, dass Fotos von " sensiblen Orten " nicht mehr in automatisch erstellten Rückblicken erscheinen – und die Definition davon Apple obliegt. Außerdem traf Apple Vorbereitungen, um externe Zahlungen zu unterstützen. Dies taucht zwar nicht in der Beschreibung auf, ließ sich aber in Strings entdecken Ebenfalls fiel auf, dass Apple den Markennamen "iTunes" vollständig tilgte und aus dem iTunes-Pass nun Apple-Guthaben wurde – und Nutzer in den USA direkt aus der Wallet heraus via Apple Pay Geld anfordern oder senden können. Wie immer bei Systemupdates von iOS und iPadOS steht übrigens auch eine Aktualisierung für den HomePod bereit ("audioOS 15.5").In den offiziellen Release Notes dokumentiert Apple die Verbesserungen folgendermaßen:Besonders übersichtlich geht es wie immer bei der Apple Watch und dem Apple TV zu, Neuerungen außerhalb des Jahrestaktes sind sehr selten. Auch diesmal gibt es nur kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Lediglich Nutzer in Mexiko erhalten ein großes Update, dort steht erstmals die EKG-Funktion auf der Apple Watch zur Verfügung.