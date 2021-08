iOS 14.8: Plant Apple noch ein Update für iOS 14?

Neuerungen unbekannt

Enges Timing

Paralleles Erscheinen von iOS 14.8 und iOS 15 unwahrscheinlich

Apple veröffentlichte iOS 14.7 am 19. Juli 2021 – und im September wird Apple das anlässlich der Worldwide Developers Conference 2021 vorgestellte iOS 15 zum Download für alle Kunden bereitstellen. Daher gingen viele davon aus, dass iOS 14.7 das letzte Update mit neuen Features für iOS 14 sein würde. Mit kleineren Fehlerbereinigungs- und Sicherheits-Updates, wie beispielsweise das am 26. Juli herausgegebene iOS 14.7.1, war zu rechnen – doch die Zeit für ein weiteres, größeres Update läuft davon. Brendan Shanks entdeckte in der vierten Vorabversion von Xcode 13 einen Eintrag in einer Header-Datei, welcher darauf schließen lässt, dass Apple tatsächlich noch ein Update für iOS 14 plant:Diesen Eintrag fügte Apple tatsächlich erst mit der vierten Vorabversion von Xcode 13 hinzu – in der dritten Beta war die Definition noch nicht vorhanden. Dies lässt vermuten, dass es sich bei dem Eintrag nicht um ein Überbleibsel handelt, sondern von Apple kürzlich und absichtlich hinzugefügt wurde.Aus dem Eintrag lässt sich leider nicht ableiten, was Apple mit iOS 14.8 plant. Möglich ist, dass die neue Version Unterstützung für noch nicht erschienene Hardware bietet. iOS 14.7 brachte beispielsweise Unterstützung für das MagSafe-Akkupack von Apple mit.Normalerweise führt Apple einen wochen- oder gar monatelangen Beta-Test durch, bevor ein größeres iOS-Update an alle Kunden verteilt wird. Wenn man davon ausgeht, dass Apple iOS 15 im September veröffentlicht, bleibt nicht mehr sonderlich viel Zeit für einen ausgedehnten Beta-Test von Entwickeln und Testern im Public-Beta-Programm.Apple könnte planen, mit iOS 14.8 und iOS 15 Unterstützung für zusätzliche Hardware zu implementieren – doch dieses Szenario ist sehr unwahrscheinlich, da iOS 15 auf allen Geräten funktioniert, welche auch von iOS 14 und 13 unterstützt werden. Normalerweise fügt Apple neue Funktionen nur der aktuellsten Betriebssystemgeneration hinzu und rüstet Features nur selten bei älteren Systemen nach – besonders, wenn die aktuelle Generation auf allen Geräten der Vorversion funktioniert.