iOS 14.7.1 ist erschienen (Aktualisierung: macOS 10.15.1 ebenfalls)

Apple Watch per Touch ID entsperren – geht jetzt wieder

Keine weiteren Informationen zum Update

Aktualisierung: macOS 10.15.1 ebenfalls erschienen

Aktualisierung 2: Verbesserungen bekannt

Nicht viel Zeit lag zwischen dem heutigen und dem vorausgegangenen Systemupdate für iPhones. Nur eine Woche nach iOS 14.7 folgt nun bereits Systemversion 14.7.1, Buildnummer 18G82. Ganz überraschend kommt die schnelle Aktualisierung allerdings nicht, denn unmittelbar nach der Freigabe von iOS 14.7 hatte Apple bereits per Support-Dokument ein weiteres Update angekündigt. Grund dafür ist ein Fehler, der sich beim Zusammenspiel von iPhones mit Touch ID sowie der Apple Watch manifestierte.Wer iPhone und Apple Watch besetzt, kann sich dafür entscheiden, die Uhr automatisch via iPhone entsperren zu lassen. Dies erspart einem die etwas fummelige Eingabe des PIN-Codes und sorgt für etwas mehr Komfort. Während besagte Funktion zwar auf iPhones mit Face ID weiterhin funktionierte, verweigerten die Geräte beim Einsatz von Touch ID hingegen die Kooperation.Zur Freischaltung der Apple Watch musste somit wieder zum PIN-Code gegriffen werden – das ist zwar etwas ärgerlich, jedoch nicht verheerend. Wirklich schwerwiegend gestaltete sich der Fehler aber auf Geräten mit MDM-Profil und alphanumerischen Sicherheitscode. In diesem Fall war nämlich gar kein Entsperren mehr möglich – ohne Entkoppeln, Löschen und erneuter Inbetriebnahme verweigert die Uhr ansonsten ihren Dienst als Handgelenkscomputer.In der Updatebeschreibung geht Apple außerdem auf wichtige Sicherheitsverbesserungen ein, ohne diese jedoch näher aufzuschlüsseln. Da es bislang keine Aktualisierung des entsprechenden Support-Dokuments gibt, ist noch unbekannt, worum es sich im Detail handelt. Laden und installieren lässt sich die Aktualisierung wie immer in den Systemeinstellungen des iPhones – wo sich zudem die Option befindet, automatische Updates zu aktivieren.Auch für den Mac hat Apple eine kleinere Aktualisierung nachgeschoben. Laut Updatetext bringt macOS Big Sur 11.5.1 ebenfalls "wichtige Sicherheitsupdates" mit – genau wie bei iOS 14.7.1 ohne Erläuterung, worum es sich genau handelt.Apple hat ein Support-Dokument zum Sicherheitsupdate veröffentlicht. Unter iOS wird ein Fehler im IOMobileFrameBuffer behoben – präparierte Software war in der Lage, Code mit Kernelrechten auszuführen. Laut Apple nutzen Hacker die Lücke möglicherweise bereits aus.