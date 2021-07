Apple veröffentlicht iOS 14.7 als finale Version – macOS 11.5 als neuen Release Candidate

iOS 14.7 & iPadOS 14.7

Unterstützung für das MagSafe Akku-Pack für iPhone 12, 12 mini, 12 Pro und 12 Pro Max

Apple Card: Familien-Option hinzugefügt, um Kreditrahmen mit Familienmitgliedern zu teilen

Aus der Home-App lassen sich nun Timer auf dem HomePod starten

Luftqualitätsoptionen stehen ab sofort in Kanada, Frankreich, Italien, Niederlanden, Süd-Korea und Spanien zur Verfügung

Ab sofort können wieder Playlisten in Apple Music mit anderen Nutzern geteilt werden

Fehler bei der Wiedergabe von Dolby Atmos und Apple Music Losless behoben

Wurde eine Service-Warnung bezüglich der Batterie eines iPhone 11 angezeigt, wird diese nicht durch einen Neustart entfernt

Fehler bei der Mail-Einbindung von Braille-Displays behoben

watchOS 7.6 & tvOS 14.7

Aktualisierung: macOS 11.5 als zweiter Release Candidate

Fünf Betas und einen Release Candidate hatte Apple in den letzten eineinhalb Monaten angeboten, bevor nun offensichtlich die Zeit reif für die marktreife Version ist. Ab sofort steht nämlich das siebte Update für iOS 14 und iPadOS 15 zur Verfügung. Auch die Betriebssysteme der Apple Watch sowie des Apple TV erhalten ein Update. macOS 11.5 tauchte noch nicht in der Software-Aktualisierung auf – bei mittelgroßen Updates vergeht aber normalerweise nicht viel Zeit, bis alle Systeme auf dem gleichen Stand sind (Aktualisierung: Siehe unten!).Wie schon seit Beginn der Betaphase bekannt war, handelt es sich um kleinere Aktualisierungen. Sämtliche funktionellen Neuerungen hebt sich Apple nämlich für die nächsten "Major Releases" auf, welche im Herbst erscheinen. Stattdessen sind iOS 14.7, watchOS 7.6 und tvOS 14.7 als Wartungs- und Stabilitätsupdates konzipiert. Auch einen wichtigen Bugfix enthält iOS 14.7: Bestimmte WLAN-Namen legen das iPhone nicht länger lahm.Auch die Systemupdates für iPhone und iPad warten mit keiner allzu weitreichenden Liste an Verbesserungen auf. Neben Unterstützung des neuen Magsafe-Akkus nennt Apple auch die Familien-Optionen der Apple Card (hierzulande mangels Verfügbarkeit nicht interessant), Anzeige der Luftqualität in weiteren Ländern und einzelne Bugfixes. Im Detail heißt es in den Release Notes dazu:Noch weniger Änderungen sickerten im Falle von watchOS 7.6 und tvOS 14.7 durch. Schon die großen Jahresupdates erhalten bei weitem nicht so viele funktionelle Neuerungen wie macOS und iOS, bei Zwischen-Updates geht es noch sparsamer zur Sache. Wie es aussieht, bringen die jüngsten Updates hauptsächlich Bugfixes mit. In zahlreichen Ländern steht zudem zum ersten Mal die EKG-Funktion zur Verfügung, hierzulande gibt es diese Möglichkeit aber schon seit geraumer Zeit.macOS 11.5 kommt wohl doch noch nicht am heutigen Tag, denn Apple aktualisierte lediglich den Release Candidate. Somit dauert es mindestens bis morgen, möglicherweise aber auch bis Ende der Woche.