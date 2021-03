iOS 14.5 & macOS 11.3: Apple gibt die dritte Betaversion frei

Zahlreiche Neuerungen im Update

Aktuelle Betaversionen

macOS 11.3, Beta 2: Buildnummer 20E5196f (veröffentlicht 02.03.2021)

iOS 14.5, Beta 3, Buildnummer: 18E5164h (veröffentlicht: 02.03.2021)

iPadOS 14.5, Beta 3, Buildnummer: 18E5164h (veröffentlicht: 02.03.2021)

tvOS 14.5, Beta 3, Buildnummer: 18L5163d (veröffentlicht: 16.02.2021)

watchOS 7.4, Beta 3, Buildnummer: 18T5159f (veröffentlicht: 16.02.2021)

Ungefähr zur Halbzeit zwischen iOS 14.0 (Herbst 2020) und iOS 15 (wohl Herbst 2021) wird es noch eine größere Aktualisierung von iOS geben. In den zwei bislang verteilten Betaversionen zu iOS 14.5 fielen diverse Neuerungen auf, sodass es sich um weit mehr als nur um ein Wartungsupdate handelt. Mit der soeben erschienenen dritten Beta wechselte Apple noch nicht in den schnellen Release-Zyklus, denn zwischen diesem und dem letzten Build verstrichen erneut zwei Wochen. Es dürfte wohl zwei bis drei weitere Vorabversionen geben, bis dann alle Nutzer auf die neue Version umsteigen können. macOS 11.3 Beta 3 erschien ebenfalls am heutigen Abend, nicht jedoch watchOS 7.4 und tvOS 14.5 Beta 3.In den letzten drei Wochen hatten wir bereits in zahlreichen Artikeln beschrieben, welche Änderungen mit den bevorstehenden Systemversionen zu erwarten sind. Unterhalb des Artikels finden Sie die relevanten Meldungen, weswegen wir uns an dieser Stelle kurzfassen. Die wichtigsten Neuerungen sind der "Maskenmodus" für Face ID, um sein iPhone trotz Mund-/Nasenschutz zu entsperren – wozu es aber einer Apple Watch bedarf. Für Nutzer der Apple Card bereitet Apple Familienzugänge sowie eine Sektion zur "finanziellen Gesundheit" vor. Auf dem iPad wird fortan das Mikrofon deaktiviert, sobald ein Smart Folio oder ähnliches MFI-lizenziertes Produkt das Display verdeckt. Wie so oft beinhalten neue Vorabversionen auch Produktleaks, denn Apple spricht an einer Stelle von einem Zusatzakku für das iPhone 12, womit ein Smart Battery Case für Mag Safe gemeint sein könnte.Folgende Testbuilds stellt Apple registrierten Entwicklern derzeit über den Entwicklerbereich zur Verfügung. Wer sich für das öffentliche Testprogramm angemeldet hat, erhält Vorabversionen normalerweise nur kurze Zeit nach Entwicklern.