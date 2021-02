Spotify statt Apple Music: Siri in iOS 14.5 kann bevorzugten Streamingdienst einstellen

Einstellung des Streamingdienstes in iOS 14.5

Auswahl-Pop-up erscheint automatisch

Feature ist noch nicht ganz ausgereift

Abonnenten von Spotify, Deezer, Tidal & Co., welche ihren bevorzugten Service auf iPhone und iPad mit Sprachbefehlen steuern wollen, müssen Siri immer ausdrücklich anweisen, diesen zu nutzen. Andernfalls versucht Apples Sprachassistent stets, den hauseigenen Streamingdienst Apple Music anzuzapfen, was naturgemäß ohne Ergebnis bleibt, wenn kein Abo abgeschlossen wurde.Dieses in den Augen zahlreicher Musikfreunde lästige Verhalten dürfte mit iOS 14.5 und iPadOS 14.5 ein Ende finden. Die Betaversion von Apples Betriebssystem für iPhone und iPad erlaubt nämlich bereits die Einstellung eines vom Nutzer bevorzugten Streamingdienstes, das Feature dürfte also auch Bestandteil der finalen Fassung sein. Entdeckt wurde die neue Funktion unter anderem von einem Reddit-User namens matejamm1 , er postete auf der Plattform einen entsprechen Screenshot.Apple hat das Feature auf eine denkbar einfache und komfortable Art und Weise umgesetzt. Wenn der Nutzer Siri zum ersten Mal bittet, ein bestimmtes Musikstück oder Album abzuspielen, erscheint automatisch ein Pop-up mit einer Auflistung aller auf iPhone oder iPad installierten Streaming-Apps. Mit einem Fingertipp lässt sich dann der bevorzugte Service einstellen. Ist das geschehen, nutzt Siri in Zukunft stets diesen Dienst, wenn ein Musikstück abgespielt werden soll. Es ist dann also nicht mehr erforderlich, dessen Namen im Sprachbefehl ausdrücklich zu nennen.Ein Test von The 8-Bit zeigt, dass Siri zudem den standardmäßig genutzten Musikdienst automatisch ändert, wenn dieser erstmals ausdrücklich genannt wird, etwa mit dem Befehl "Hey Siri, spiele Emmenez-moi von Charles Aznavour auf Spotify". Allerdings scheint das neue Feature insgesamt noch nicht ganz ausgereift zu sein. Nutzer berichten beispielsweise, es funktioniere nur mit speziellen Sprachbefehlen. Insbesondere seien ausdrücklich der Name einer Playlist, eines Albums oder eines Tracks zu nennen. Außerdem kommt es offenbar häufiger vor, dass Apple Music wieder zum voreingestellten Streamingdienst wird, wenn der Befehl "Hey Siri, spiele Musik" erteilt wird. Apple könnte aber bis zum Erscheinen der finalen Version von iOS 14.5 noch Änderungen vornehmen, um das neue Feature zu verbessern.