Zusammenfassung: iOS 14.5 Beta mit vielen größeren Neuerungen

Während man in iOS 14.4 nur wenige Neuerungen fand, sieht es bei iOS 14.5 ganz anders aus. Schon direkt zur Freigabe der ersten Betaversion fielen nämlich zahlreiche, teils weitreichende Verbesserungen auf. Apple spendiert der iPhone-Welt ein umfangreiches Update, das Einschätzungen zufolge wohl irgendwann im März für alle Anwender zur Verfügung steht. Wir fassen in dieser Meldung die wichtigsten Eckdaten zu iOS 14.5 zusammen.Jeder, der sein iPhone im Supermarkt entsperren möchte, kennt das Problem. In diesen oder in anderen Situationen, die das Tragen einer Maske erfordern, funktioniert die Gesichtserkennung Face ID nicht, stattdessen muss es der PIN-Code sein. Mit iOS 14.5 bietet Apple eine sehr praktische und im Alltag sinnvolle Verbesserung an. So gibt sich Face ID auf Wunsch mit einem partiellen Gesichts-Scan zufrieden – und zwar dann, wenn der Nutzer auch eine entsperrte Apple Watch trägt. Diese muss mit dem iPhone gekoppelt und per Code geschützt sein, um als Sicherheitsfaktor zu fungieren. In den Systemeinstellungen unter "Face ID und Passcode" befindet sich die Option, beim Tragen einer Gesichtsmaske automatisch die Apple Watch um Hilfe zu bitten. Erkennt Face ID keine Maske, sondern ein fremdes Gesicht, ist natürlich keine Entsperrung möglich.Mit der normalen SIM-Karte und einem entsprechenden Tarif ist das iPhone 12 im neuen 5G-Netz unterwegs – dies trifft bislang jedoch nicht auf die elektronische SIM zu. Wie schon vor einer Weile angedeutet, liefert Apple die Funktionalität per Software-Update aber nach. iOS 14.5 versetzt das iPhone 12 in die Lage, im Dual-SIM-Modus ebenfalls 5G zu verwenden.An Spieler richtet sich ein anderes neues Feature. Wer lieber per Controller durch Spielwelten wandert, kann sich nämlich freuen – iOS 14.5 unterstützt nämlich PS5 DualSense sowie den Controller der Xbox Series X. iOS-Spiele bzw. Titel aus Apple Arcade sind mit iOS 14.5 direkt in der Lage, sich mit den genannten Steuerungsgeräten zu verständigen.