iOS 14.5 Beta 2 mit verbesserter Musik-App und dem Teilen von Liedtexten

Liedtexte lassen sich nun teilen

Wischgesten und neue Menüs

Apple hat der zweiten Beta-Version von iOS und iPadOS 14.5 so manches Feature spendiert, das den Alltag vereinfachen könnte: So schalten beispielsweise Schutzhüllen das Mikrofon des iPads stumm und in der Kurzbefehle-Anwendung lassen sich weitere Aktionen einrichten. Wie sich nun zeigt, feilte Cupertino auch an der hauseigenen Musik-App: Einzelne Menüpunkte sind nun einfacher zu erreichen. Außerdem widmet sich Apple den live angezeigten Liedtexten – und ermöglicht erstmals, Textpassagen von Songs zu teilen.Wer über ein Abonnement für Apple Music verfügt, kann sich den Text vieler Songs anzeigen lassen. Manchmal ist dieser bloß statisch, in den meisten Fällen ist die angezeigte Textpassage aber mit dem Lied synchron – ähnlich einer Karaoke-Version. Mit iOS 14.5 Beta 2 sind Anwender in der Lage, länger auf einen ausgesuchten Textabschnitt zu tippen: Auf diese Art öffnet sich ein separates Teilen-Menü, das eine gesonderte Ansicht des Liedtexts zeigt. In diesem Menü kann der Nutzer auch eine andere Stelle auswählen – aber nicht den gesamten Inhalt teilen: Der Umfang einer geteilten Passage erstreckt sich auf maximal 150 Zeichen, was ungefähr fünf Zeilen eines Lieds entspricht. Anschließend wählt der Anwender zwischen einem Sozialen Netzwerk oder anderen Diensten wie AirDrop und iMessage, um die gewünschte Stelle zu verbreiten.Die aus manchen Apps wie Mail bekannten Wischgesten finden nun auch in der Musik-App Einzug: So kann ein Lied in einer Wiedergabeliste oder einem Album nach links oder rechts gewischt werden, um es beispielsweise zu löschen, herunterzuladen oder der Mediathek hinzuzufügen. Apple blendet zudem bei jedem Titel ein neues Bedienelement ein, das weitere Optionen aufführt. Optische Änderungen sind ebenfalls zu verzeichnen: So sind manche Piktogramme anders gestaltet – Downloads werden zum Beispiel fortan mit einem schlichten Abwärtspfeil symbolisiert. Apple führte mit der ersten Beta von iOS 14.5 die Möglichkeit ein, über Siri einen anderen Musik-Streamingdienst als Apple Music zu konfigurieren (siehe ). Die zweite Beta macht damit Schluss – möglicherweise kommt diese Option bis zur finalen Version wieder zurück.