iPhone und iPad: Größere Downloads per Mobilfunk möglich

Mobilfunk-Downloads dürfen bis zu 200 Megabyte groß sein

Kontrovers diskutiertes Feature

Das von Apple vorgegebene Speichergrößen-Limit für iPhone-Downloads via Mobilfunk erzeugt seit Jahren geteilte Meinungen auf Nutzerseite. Während Apple betont, Anwender mit der Obergrenze für einzelne Apps oder Videos vor ungewollten Datenvolumen-Überschreitungen schützen zu wollen, beschweren sich diverse Nutzer immer wieder über das als sinnlose Gängelung empfundene Feature. Das Unternehmen hob die Grenze in den letzten Jahren aber zumindest einige Male an. Jetzt hat Apple das Limit abermals erhöht.Nutzer können fortan einzelne Dateien auf dem iPhone oder iPad per Mobilfunkverbindung herunterladen, wenn die Speichergröße 200 Megabyte nicht überschreitet. Das vorherige Datenlimit lag seit Herbst 2017 bei 150 Megabyte, davor betrug es 100 Megabyte. Im letzten Jahrzehnt ermöglichte Apple gar nur 10 Megabyte, was jedoch der damaligen teureren Preisstruktur von Datenvolumen geschuldet war. Die Obergrenze greift entsprechend beim Herunterladen von Programmen, Spielen, Video-Podcasts, Filmen und anderen Dateien, sofern der Anwender beispielsweise die LTE-Verbindung des Mobilfunk-Providers nutzt.Das Feature der Download-Obergrenze steht vor allem deshalb in der Kritik, weil es keine Möglichkeit gibt, es zu abzuschalten. Apple legt die Grenze fest, und jeder Nutzer muss sich daran halten – unabhängig davon, wie der individuelle Mobilfunkvertrag im Einzelfall aussieht. So gilt das Download-Limit selbst für Anwender, die auf ein unbegrenztes Datenvolumen zugreifen können.Auch angesichts immer üppiger ausgestatteter Mobilfunk-Tarife fordern einige Nutzer daher von Apple, die Obergrenze zumindest noch weiter zu erhöhen – oder Anwender einfach selbst wählen zu lassen, ob das Feature aktiviert bleibt oder ausgeschaltet wird. Apple könnte alternativ auch jedesmal eine Warnung einblenden, wenn das iPhone versucht, große Dateien via LTE herunterzuladen. In dem Fall bliebe dem Anwender die Wahl, den Download fortzusetzen oder abzubrechen.