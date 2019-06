Die Neuerungen: iPadOS ausprobiert

Voraussetzungen

Ein großer Kritikpunkt an allen iPads ist, dass alle iPads sich im Grunde wie ein großes iPhone verhalten. Auch Apple weis sehr genau um diesen Missstand und hat deswegen eine wichtige Entscheidung getroffen: iOS wird nicht mehr für iPhone und iPad erscheinen, sondern iOS für iPad für von iOS für iPhone abgespalten und ist ab sofort eine gesonderte Betriebssystemkategorie. Wir werfen einen allerersten Blick auf die erste Entwickler-Beta von iPadOS. Die finale Version wird im Herbst erscheinen, Nutzer im Public-Beta-Programm erhalten im Juli Zugriff auf iOS 13 und iPadOS 13.iPadOS 13 setzt mindestens ein iPad mini der 4. Generation, ein iPad Air 2 oder ein iPad Pro der ersten Generation voraus – ältere Modelle bleiben außen vor.Endlich lässt sich der Platz auf den größeren iPad-Modellen ausnutzen: Neben den App-Icons ist es nun möglich, auch die Widgets immer auf der linken Seite des Home-Screens einzublenden:iOS 13 wie auch iPadOS bringen einen systemweiten Dark-Mode mit. Der Nutzer wird nach der Installation von iPadOS gefragt, ob er gerne den hellen oder dunklen Modus verwenden möchte. Ein nachträgliches Umstellen ist in den Einstellungen möglich – wie auch das Aktivieren eines automatischen Modus je nach Tageszeit:Die Reminders-App gehörte nicht gerade zu den Prunkstücken von iOS – genau aus diesem Grund hat Apple sie wohl neu gestaltet. Die neue App ist deutlich übersichtlicher aufgebaut und erlaubt das schnelle Hinzufügen von Bildern, Zeiten oder Orten zu Erinnerungen. Natürlich ist die Erinnerungs-App auch an den Dark-Mode angepasst:Viele Sachen in iPadOS sind noch sehr fehlerbehaftet – Apps bleiben am laufenden Bande hängen. Den Dark Mode setzte Apple aber bereits in der ersten Entwickler-Beta konsequent um. Sogar die ehemaligen iTunes Stores (hier der Music-Store) kommen im dunklen Gewandt daher:Will man den Inhalt einer Webseite weiterleiten, blieb bisher nur der Weg über ein Screenshot. In iPadOS und iOS 13 ist es nun möglich, eine Webseite ohne störende Nutzeroberflächenelemente zu fotografieren und weiterzuleiten.Auch die Notiz-App überarbeitete Apple: Es gibt nun eine neue Galerie-Ansicht, welche es einfacher macht, neue Notizen zu finden. Endlich lassen sich auch in der Notiz-App ganze Notiz-Ordner und alle darin enthaltenen Notizen freigeben. Natürlich wurde auch die Notes-App an den Dunkel-Modus angepasst:Auf dem iPad ist die Standard-Tastatur sehr groß – einerseits gut, da die Tasten dann einfacher zu treffen sind, aber das Keyboard belegt auch eine Menge Bildschirmfläche. Wenn diese zu viel verdeckt, lässt sich in iPadOS die Tastatur nun verkleinern und ist dann ähnlich groß wie auf dem iPhone:Apple scheint am Control Center in iPadOS keine größeren Änderungen durchgeführt zu haben:Apple fasste Find My iPhone und Freunde suchen in eine einzige App zusammen – mit einer neuen Nutzeroberfläche:Will man zeitgleich zwei Notizen bearbeiten, ist man derzeitig mit iOS 12 aufgeschmissen. Mit iPadOS ändert sich dies: Es ist nun möglich, zwei getrennte Instanzen einer App zu starten und nebeneinander darzustellen – hier am Beispiel von der Dateien-App:Neben dem Standard-Hintergrund fügte Apple auch eine weitere Farbvariante hinzu:Die Fotos-App aus iOS 13 und iPadOS erfuhr ebenfalls eine größere Überarbeitung. Es ist nun erheblich einfacher, Fotos aus bestimmten Jahren oder Monaten zu finden. Auch spielt die App nun Videos und Live-Fotos schon in der Übersicht ab.Apple hat endlich die Möglichkeit in der Dateien-App hinzugefügt, sich zu SMB-Freigaben zu verbinden. Zwar ist der entsprechende Menüpunkt schon vorhanden – aber die Auswahl führt derzeit noch zu einer Fehlermeldung: