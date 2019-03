iOS 12.3 und tvOS 12.3 in der ersten Beta erschienen

TV-Neuerungen wohl im Vordergrund

Keine weiteren Betas

Aktualisierung

Bis zur Vorstellung der nächsten großen OS-Generationen vergehen noch etwas mehr als zwei Monate. Schon in der Einladung zur Entwicklerkonferenz WWDC kündigte Apple an, dass die Zukunft von macOS, iOS, tvOS und watchOS zu den wichtigen Themen zählt. Normalerweise konzentriert sich Apple nach Vorstellung der "Major Releases" mit voller Kraft auf diese Versionen und arbeitet nicht zeitgleich noch an wichtigen Verbesserungen der Vorgänger. Aus diesem Grund dürfte es wohl auch nur noch ein größeres Update der momentan aktuellen Betriebssysteme geben. Soeben leitete Apple die Betaphase von iOS 12.3 ein – wie üblich richtet sich die erste Beta ausschließlich an Entwickler und nicht an Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms. Die Buildnummer lautet 16F5117h.Die konkreten Neuerungen der kommenden Systemversion aktualisieren wir, sobald diese bekannt werden. Man kann allerdings davon ausgehen, dass Apples Dienste im Vordergrund stehen. Beispielsweise versprach Apple, die neue "Apple Card" ab Sommer zur Verfügung zu stellen. Nachdem Apple mit iOS 12.2 schon Unterstützung für das Zeitschriften- und Zeitungsabo namens Apple News+ schuf, steht im Mai die Erweiterung der TV-App an.Besagte TV-App bringt ab dann auch die sogenannten "Apple TV channels" mit, also einzeln zu abonnierende Themenkanäle. Dazu bedarf es eines größeren Updates der App. Daher widmet sich die ebenfalls gerade erschienene erste Beta von tvOS 12.3 (Buildnummer 16M5117f ) höchstwahrscheinlich selbiger Thematik. Zeitgleich gab Apple übrigens auch eine Beta für das Apple TV der dritten Generation frei, diese läuft unter der Bezeichnung "Apple TV Software 7.3 beta".Zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind die ersten Betas der sonstigen Systeme. Weder für macOS 10.14, noch für watchOS 5 stellt Apple derzeit einen neuen Build über das Emtwicklerportal bereit. Auch die Entwicklungsumgebung Xcode verbleibt momentan bei Version 10.2, also dem Stand seit Anfang der Woche.Wie erwartet ist die neue TV-App tatsächlich Hauptbestandteil der Updates für iOS und tvOS. Auch die nächste Version von macOS Mojave wird die TV-App erhalten.