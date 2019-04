Apple veröffentlicht iOS 12.3, macOS 10.14.5 und tvOS 12.3 in der zweiten Beta

Neuerungen von iOS 12.3

Die neue TV-App

Aktuelle Betaversionen

iOS 12.3 Beta 2, Build 16F5129d, (08.04.2019)

macOS 10.14.5 Beta 2, Build 18F108f, (08.04.2019)

tvOS 12.3 Beta 2, Build 16M5129d, (08.04.2019)

Apple TV Software 7.3 Beta 2, Build XXX, (08.04.2019)

watchOS 5.2.1 Beta, Build 12H825, (08.04.2019)

Apple hat soeben die zweite Betarunde der bevorstehenden Systemupdates gestartet. Bis zur Freigabe für alle Nutzer vergehen aber noch einige Wochen. Diesmal lässt sich der Termin allerdings recht gut einschätzen. Apple kündigte auf dem März-Event an, dass der neue TV-Dienst namens "Apple TV channels" (zusammen mit einer komplett überarbeiteten TV-App unter iOS und tvOS) im Mai an den Start geht. iOS 12.3 und macOS 10.14.5 sowie tvOS 12.3 werden dafür vorausgesetzt. Demnach ist spätestens bis Ende Mai mit den großen Updates zu rechnen, deren Tests Ende März begannen. Momentan befindet sich der Betazyklus aber noch in der ganz frühen Testphase, denn Apple ließ zwei Wochen zwischen dem letzten und diesem Build verstreichen.Neben den schon erwähnten neuen Angeboten im TV-Bereich inklusive neuer TV-App bereitet iOS 12.3 auch ein weiteres Software- bzw. Dienste-Produkt aus dem Hause Apple vor. So soll Apples eigene Kreditkarte namens Apple Card "im Sommer" an den Start gehen – schon in der ersten Beta war die Funktionalität davon vorhanden. Bislang existiert aber natürlich nur der versteckte Aktivierungsmechanismus, bezahlen können Entwickler mit der virtuellen Apple Card noch nicht. Noch eine weitere Einschränkung gibt es: Die Apple Card steht erst einmal nur in den USA, nicht aber hierzulande zur Verfügung.In der folgenden Aufstellung finden Sie alle Beta-Versionen, die Apple momentan über das Entwicklerportal anbietet. Wir geben wie üblich Version, Buildnummer sowie Datum der Freigabe an. Nicht mit dabei ist diesmal die Entwicklungsumgebung Xcode, da Apple die Entwicklerschnittstellen offensichtlich unangetastet lässt. Ein kleineres Update hält Apple allerdings für watchOS bereit. Das Apple TV der dritten Generation wird überraschend noch einmal mit funktioneller Liebe bedacht, denn der TV-Dienst soll auch auf die ältere Geräte-Generation kommen.