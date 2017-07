iOS 11 Beta 3: Apps schließen wird wieder leichter

iOS 11 machte App-Schließen umständlich

Abhilfe in Beta 3

Für iPad-Nutzer stellt die kommende iOS-Version ein besonderes Update dar. Zahlreiche Funktionen sind speziell fürs Apple-Tablet vorgesehen und sollen Mac-typische Verhaltensweisen mitbringen, um kompliziertere Aktionen zu ermöglichen. Dazu gehört etwa Drag & Drop während der Anzeige mehrerer Apps im Split Screen und natürlich die Einführung eines visuellen Dateisystems mit der Dateien-App. Ein Dock ähnlich dem von macOS kommt aufs iPad und auch das Kontrollzentrum wird deutlich flexibler als zuletzt (Detail-Artikel zum Kontrollzentrum in iOS 11: ).Genau mit Letzterem hatten zahlreiche frühe Tester allerdings auch ein Problem. Nicht etwa die Neugestaltung des Kontrollzentrums selbst sorgte mitunter für Naserümpfen, ebenfalls nicht, dass sich Kontrollzentrum und App-Umschalter künftig eine Ansicht teilen. Stein des Anstoßes war, dass in Folge der deswegen notwendigen Neugestaltung des App-Umschalters die besonders einfache und intuitive Form des App-Schließens verloren ging. Durch die Anordnung in zwei Reihen war es nämlich nötig, lange auf die zu schließende App zu tippen und sie danach per Druck auf das erscheinende Kreuz zu beenden, ähnlich wie es bis einschließlich iOS 6 der Fall war.Die gestern Abend veröffentlichte dritte Betaversion von iOS 11 bringt nun aber zur Freude vieler das frühere Verhalten zurück. Es ist also wieder möglich, die Apps mit einem beherzten Wischer ins Nirvana zu schießen und dadurch zu beenden. Das funktioniert natürlich bei allen Apps, egal in welcher Reihe sie aufgelistet sind.Es ist umstritten, inwieweit es sinnvoll ist, iOS-Apps gänzlich zu schließen. Craig Federighi zerstreute vor einiger Zeit Befürchtungen, denen zufolge die Akkulaufzeit darunter leide, wenn zu viele Apps gleichzeitig laufen. Seiner Meinung nach sei es unnötig, Anwendungen ganz zu beenden. Wenn man aber sichergehen möchte, dass neugierige Apps wie etwa Facebook im Hintergrund ungewollt aktiv sind, sollte man sie trotzdem nach jeder Nutzung per App-Umschalter abschießen.