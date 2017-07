iOS 11 und macOS High Sierra Beta 3 - die Neuerungen

macOS 10.13 Beta 3, Build 17A306f

iOS 11 Beta 3 Build 15A5318g

tvOS 11

Fünf Wochen nach Beginn der WWDC 2017 gibt es jetzt die inzwischen dritte Betaversion der kommenden großen Systemupdates. Ab sofort stehen iOS 11, macOS High Sierra und tvOS 11 in der dritten Beta zur Verfügung. Allerdings können momentan nur registrierte Entwickler, nicht jedoch Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms auf die aktualisierten Builds zugreifen. In der frühen Betaphase lässt Apple meist einige Tage verstreichen, bis die Beta über alle Kanäle erhältlich ist. Wir fassen zusammen, welche Neuerungen bislang in den aktualisierten Betas auftauchten.Apple konzentriert sich bei der nächsten Version von macOS vorrangig auf Stabilität und Fehlerbehebung - wie der Name "High Sierra" suggeriert, ist es zu großen Teilen ein Aufräum-Update für Sierra. Allerdings gibt es mit APFS (Apple File System), Verbesserungen bei Fotos und Safari sowie Metal 2 auch weitreichendere Änderungen. Im Falle von APFS bringt die dritte Beta nun erstmals Unterstützung von Time Machine mit. In den letzten beiden Betas riet Apple noch explizit von der Verwendung ab. Als weitere Änderung modifizierte Apple das Verhalten der Touch Bar beim neuen MacBook Pro: Versehentliche Eingaben will Apple minimieren, indem ein Touch von mehr als 1,5 Sekunden ignoriert wird. Auch die Bestimmung des korrekten Buttons bei ungenauer Berührung soll besser funktionieren.Die nächste große Version des Betriebssystems für iPhone und iPad bringt unzählige Detailänderungen mit. An großen Neuerungen gibt es Drag&Drop zwischen Apps (auf dem iPad), ARKit (Augmented Reality auf dem iPhone), die Dateisystem-App "Files" (ebenfalls nur iPad), das überarbeitete Dock (Funktionalität ähnlich wie auf dem Mac) sowie das neu konzipierte Kontrollzentrum. Beta 3 behebt sehr viele Fehler aus den ersten beiden Betas, ist allerdings noch immer weit davon entfernt, als stabil zu gelten. Funktionelle Änderungen dokumentiert Apple für Beta 3 nicht.Bisherigen Rückmeldungen zufolge gibt es noch sehr viel zu tun, bis im Herbst die finale Version erscheint. Abstürze, Fehlermeldungen, zähes Verhalten bis hin zu Datenverlust treten auf - aus reiner Neugier sollte man daher nicht auf dem Haupt-iPhone iOS 11 installieren.Ebenfalls aktualisiert hat Apple die Beta von tvOS, von watchOS 4 gibt es hingegen noch keinen neuen Build. Ein besonders umfangreiches Update wird tvOS 11 nicht. Die wesentliche Neuerung ist derzeit, dass Apple erstmals auch Amazon auf das Apple TV holen wird. Ansonsten wurden nur kleinere Änderungen bekannt.