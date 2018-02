iOS 11.3: Funktionalität von AirPlay 2 wieder entfernt

Schon auf der WWDC 2017 im vergangenen Juni hatte Apple als eine der großen Neuerungen von iOS 11 die zweite Version von AirPlay vorgestellt. Die für Nutzer am deutlichsten sichtbare Funktion ist, auch mehrere Lautsprecher gleichzeitig anzusprechen. Jener fehlende "Multi Room Support" war zuvor einer der häufig kritisierten Aspekte. Allerdings verlief die Einführung von AirPlay 2 nicht wie geplant - weder iOS 11 noch 11.1 noch 11.2 wiesen das überarbeitete Streaming-Protokoll auf. Apple versprach hingegen im Januar, AirPlay 2 mit iOS 11.3 nachzuliefern. Die gestern erschienene Betaversion weist allerdings eine Überraschung auf: Nachdem Beta 1 und 2 tatsächlich über AirPlay 2 verfügten, strich Apple in Beta 3 wieder Funktionen.Komplett überraschend wäre es nicht, würde Apple eine erneute Verschiebung ins Auge fassen. In den ersten beiden Betaversionen legte Apple zwar die Nutzung von AirPlay 2 samt Unterstützung für mehrere Drittanbieter-Lautsprecher an die Oberfläche - allerdings zeichnete sich die Ansteuerung vorrangig durch viele Fehler und sehr unzuverlässige Funktionsweise aus. Viele Nutzer gaben die gleichklingende Rückmeldung ab: Derzeit ist Multiroom schlicht nicht zu gebrauchen.Es ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt, ob Apple die Funktionalität nur vorübergehend deaktivierte und in einer späteren Beta wieder einführt oder ob auch iOS 11.3 (sowie tvOS 11.3) ohne AirPlay 2 auskommen müssen. Eine Enttäuschung würde der Wegfall auch für Besitzer mehrerer HomePods darstellen, die ihre Wohnung bereits mit den Lautsprechern garnierten.Auch wenn es noch keine Stellungnahme gibt, warum AirPlay 2 in der neuen Beta fehlt, so kann kann man dennoch davon ausgehen, dass Apple weiterhin mit Hochdruck daran arbeitet - und es ist allemal besser, sich noch mehr Zeit dafür zu nehmen, als eine komplett unfertige Version, ungeachtet der Qualität, zu einem bestimmten Zieldatum auf den Markt zu bringen.