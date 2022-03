iMovie-Neuerungen: Storyboards und Magic Movie angekündigt

"Magic Movies" erstellt fertig geschnittene Videos



"Storyboards" für kreatives Geschichtenerzählen

Neue Features sind ab April verfügbar

Auf dem März-Event stellte Apple bekanntlich etliche neue Produkte vor, vor allem natürlich die kompakte Desktop-Workstation Mac Studio und das Studio Display mit 27-Zoll-Panel und 5K-Auflösung. Unumstrittener Star der erneut vorab aufgezeichneten Präsentation war dabei der Hochleistungs-Chip namens M1 Ultra. In der Fülle der Neuerungen ging eine Information allerdings nahezu unter, welche nichts mit Geräten zu tun hatte. Im Rahmen der Vorstellung des iPad Air (2022) kündigte Apple-Managerin Angelina Kyazike zwei neue Features für iMovie an.Die Videobearbeitungs-App für Mac, iPhone und iPad erhält demnächst eine Funktion namens "Magic Movie". Der Beschreibung auf Apples aktualisierter iMovie-Webseite zufolge lassen sich damit direkt fertig geschnittene Videos mit Titeleinblendungen, verschiedenen Szenenübergängen und einem passenden Soundtrack erstellen. Der Look des gesamten Streifens kann ebenfalls mit einem Mausklick oder Fingertipp festgelegt werden, Apple stellt hierfür in der kommenden Version von iMovie 20 verschiedene Stile zur Verfügung. "Magic Movie" ermittelt zudem laut dem iPhone-Konzern die besten Teile des Materials und sorgt automatisch für die passenden Schnitte. Die neue Funktion komponiert sogar automatisch die Musik zum Clip und passt sich dabei dynamisch an die Länge des Videos an. Änderungen wie etwa die Aufteilung oder ein verändertes Arrangement der einzelnen Szenen sind natürlich jederzeit möglich.Nicht jedem, der Videos erstellt, wurde das Erzählen von Geschichten in bewegten Bildern in die Wiege gelegt. Mit einer neuen Funktion namens "Storyboard" will Apple daher vor allem iPhone- und iPad-Nutzer bei der Entwicklung von Storys unterstützen. Anhand vorgefertigter Videovorlagen führt iMovie sowohl angehende als auch bereits ein wenig erfahrene Amateure durch den Prozess des Filmemachens. Zur Auswahl stehen dabei 20 Storyboards aus verschiedenen Genres, beispielsweise wissenschaftliche Experimente, Produktrezensionen und Koch-Videos. Die Storyboards beinhalten unter anderem spezielle Aufnahmelisten, welche den iMovie-Nutzer anhand von Beispielen durch die einzelnen Schritte führen, von der Aufnahme über den Schnitt bis hin zur Entwicklung von Erzählstrukturen."Magic Movies" und "Storyboards" stellt Apple in einem Update von iMovie zur Verfügung, das dem Unternehmen zufolge im April erscheint. Die neuen Features ergänzen den bisher schon ansehnlichen Funktionsumfang der App. In den vergangenen Monaten erweiterte Apple die Anwendung bereits um die Unterstützung des neuen Kinomodus, welcher auf dem iPhone 13 zur Verfügung steht. iMovie ist zudem in der Lage, ProRes-Videos zu bearbeiten und erlaubt die Veränderung der Schärfentiefe. Die App kann kostenlos aus iOS App Store beziehungsweise Mac App Store heruntergeladen werden.