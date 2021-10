iMovie und weitere Mac-Apps aktualisiert: Kinomodus nun an Bord

Kinomodus: Update für iMovie und macOS erforderlich

Final Cut Pro, GarageBand, Logic Pro, Motion und Compressor ebenfalls mit neuen Features

Wer nach der „Unleashed“-Veranstaltung den App Store des Macs bemühte, wurde möglicherweise überrascht: Apple stellte einige Aktualisierungen hauseigener Anwendungen zur Verfügung – einige davon waren bereits bei der Präsentation angekündigt worden. Apple nahm sich aber auch kostenloser Software wie iMovie und GarageBand an und stellt einige nützliche Funktionen zur Verfügung, von denen vor allen Besitzer eines iPhone 13 profitieren: iMovie erlaubt die Bearbeitung von im Kinomodus aufgenommenen Videos. Nutzer, die von den neuen Tools Gebrauch machen möchten, müssen trotzdem noch ein wenig Geduld aufbringen.Bei der Vorstellung des iPhone 13 stand nicht zuletzt der Kinomodus („Cinematic Mode“) im Rampenlicht: Während des Drehs einer Szene nimmt dieser einen dynamischen Wechsel der Tiefenschärfe vor. Das klappt nicht immer einwandfrei, allerdings lässt sich das Ergebnis auch im Nachhinein auf dem iPhone bearbeiten. Wer Änderungen lieber auf dem Mac bewerkstelligt, benötigt hierfür ein Update von iMovie: Version 10.3 reicht die Funktionen nach. Die Timeline erlaubt nun das Anzeigen und Löschen von Fokuspunkten, außerdem sind Änderungen an der Intensität des Schärfentiefeeffekts möglich. Ferner verspricht das Update Optimierungen für das neue MacBook Pro. Um Modifikationen an Videos vorzunehmen, die im Kinomodus mit dem iPhone 13 erstellt wurden, reicht das Update der App allerdings nicht aus: Apple weist darauf hin, dass auf dem Rechner macOS Monterey installiert sein muss. Nutzer müssen sich also noch bis zum 25. Oktober gedulden (siehe hier ).Apple aktualisierte noch so manch andere Anwendung und machte diese fit für die Leistung des M1 Pro und Max: Final Cut Pro verfügt in Version 10.6 ähnlich wie iMovie über Tools für den Kinomodus und erweitert die Funktionen für die Objektverfolgung. GarageBand (Version 10.4.4) und Logic Pro (Version 10.7) beinhalten weitere Pakete für lizenzfreie Sounds. Logic Pro bietet darüber hinaus auch umfangreiche Tools, um Musik in 3D-Audio und Dolby Atmos abzumischen. Auch bei Motion 5.6 sowie Compressor 4.6 nahm Apple einige Verbesserungen vor.